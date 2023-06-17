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Салернитана
Специя
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Салернитана
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Салернитана - Специя: обзор матча 12 августа 2024

Салернитана
12.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Кубок, 1 раунд
4 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Матч завершен
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Специя
53' Я. Каллон
68' Б. Диа (П)
90+3' Б. Диа
45' E. Soleri
59' E. Soleri
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Салернитана - Специя
Матч завершен
ГОЛ! Домагой Брадарич
5:4
ГОЛ! Francesco Pio Esposito
4:4
ГОЛ! Дилан Бронн
4:3
ГОЛ! Сальваторе Эспозито
3:3
ГОЛ! Сими
3:2
Пенальти не реализован Адам Надь
ГОЛ! Яя Каллон
2:2
ГОЛ! Петко Христов
1:2
ГОЛ! Булайе Диа
1:1
ГОЛ! Джузеппе Ди Серио
0:1
ГОЛ! 3:2! Булайе Диа
Пас отдал Флавьюс Данильюк
90' +3
87'
Замена
Петко Христов ️️️️➡️️ Giuseppe Aurelio
82'
Желтая карточка
Сальваторе Элиа
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Диего Валенсия
81'
78'
Замена
Francesco Pio Esposito ️️️️➡️️ Edoardo Soleri
Замена
Сими ️️️️➡️️ Мамаду Кулибали
74'
Замена
Домагой Брадарич ️️️️➡️️ Lilian Njoh
74'
72'
Замена
Джузеппе Ди Серио ️️️️➡️️ Диего Фальчинелли
72'
Замена
Адам Надь ️️️️➡️️ Филиппо Бандинелли
ГОЛ с пенальти! 2:2! Булайе Диа
68'
59'
ГОЛ! 1:2! Edoardo Soleri
Замена
Матеуш Леговски ️️️️➡️️ Джулио Маджоре
59'
ГОЛ! 1:1! Яя Каллон
Пас отдал Булайе Диа
53'
45'
ГОЛ! 0:1! Edoardo Soleri
39'
Желтая карточка
Николо Бертола
Желтая карточка
Мамаду Кулибали
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
4
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Lilian Njoh
ЦП
25
Джулио Маджоре
ЦП
80
Мамаду Кулибали
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
14
Диего Валенсия
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
32
Лука Виньяли
(К) ПЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
27
Edoardo Soleri
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Салернитана
22
Грегорио Сальвати
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
42
Niccolò Guccione
ЦЗ
20
Kaleb Castillo
ЦП
8
Матеуш Леговски
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Сими
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Специя
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
8
Адам Надь
ЦП
21
G. Corradini
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
3-3-2-2
55
Сепе
4
Велтхуйс
4
Данильюк
15
Бронн
17
25
Маджоре
80
Кулибали
73
Аматуччи
77
Сфаит
19
Диа
14
Валенсия
3-3-2-2
1
Сарр
31
77
Бертола
37
Матею
32
Виньяли
5
Эспозито
2
Вишневски
25
Бандинелли
36
11
Фальчинелли
27
17
12
Брадарич
12
Брадарич
17
25
Маджоре
8
Леговски
8
Леговски
25
Маджоре
80
Кулибали
9
Сими
9
Сими
80
Кулибали
14
Валенсия
24
Браф
24
Браф
14
Валенсия
31
55
Христов
55
Христов
31
25
Бандинелли
8
Надь
8
Надь
25
Бандинелли
11
Фальчинелли
20
Ди Серио
20
Ди Серио
11
Фальчинелли
27
9
9
27
Остались в запасе
Салернитана
Специя
22
Грегорио Сальвати
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
42
Niccolò Guccione
ЦЗ
20
Kaleb Castillo
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
G. Corradini
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
22
Грегорио Сальвати
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
42
Niccolò Guccione
ЦЗ
20
Kaleb Castillo
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
Остались в запасе
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
G. Corradini
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Салернитана - Специя
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
496
333
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
Ареки
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
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