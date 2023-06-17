«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
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