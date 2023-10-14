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Кремонезе
Бари
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
0
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
8 февраля 2021, 20:35
8
Каррера мог возглавить «Бари»
7 октября 2018, 07:46
14
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Последние матчи
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Кремонезе
Бари
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
27.08.2024
Сассуоло

Кремонезе - Бари: обзор матча 10 августа 2024

Кремонезе
10.08.2024, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Матч завершен
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Бари
68' М. Де Лука
80' Д. Манцари
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Кремонезе - Бари
Матч завершен
ГОЛ! Федерико Бонаццоли
5:4
Пенальти не реализован Андреа Оливери
Пенальти не реализован Микеле Коллоколо
ГОЛ! Andrija Novakovich
4:4
ГОЛ! Томмазо Барбиери
4:3
ГОЛ! Джакомо Манцари
3:3
ГОЛ! Леонардо Серникола
3:2
ГОЛ! Джузеппе Сибилли
2:2
ГОЛ! Франко Васкес
2:1
Пенальти не реализован Франческо Викари
ГОЛ! Мануэль Де Лука
1:1
ГОЛ! Ахмад Бенали
0:1
Желтая карточка
Валентин Антов
90' +2
Желтая карточка
Франко Васкес
86'
Замена
Федерико Бонаццоли ️️️️➡️️ Яри Вандепутте
82'
Замена
Жан Маер ️️️️➡️️ Микеле Кастаньетти
82'
80'
ГОЛ! 1:1! Джакомо Манцари
72'
Замена
Andrija Novakovich ️️️️➡️️ Кевин Ласанья
ГОЛ! 1:0! Мануэль Де Лука
Пас отдал Микеле Кастаньетти
68'
61'
Замена
Маттиа Майта ️️️️➡️️ Raffaele Maiello
61'
Замена
Джакомо Манцари ️️️️➡️️ Lorenzo Sgarbi
Замена
Мануэль Де Лука ️️️️➡️️ Франк Тсаджут
58'
Замена
Томмазо Барбиери ️️️️➡️️ Лука Дзанимачча
58'
46'
Замена
Андреа Оливери ️️️️➡️️ Mehdi Dorval
44'
Желтая карточка
Costantino Favasuli
Замена
Франко Васкес ️️️️➡️️ Деннис Йонсен
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Бари
1
Борис Радунович
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
23
Франческо Викари
(К) ЦЗ
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
27
Costantino Favasuli
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
8
Ахмад Бенали
ЦП
20
Джузеппе Сибилли
ЦФ
11
Lorenzo Sgarbi
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кремонезе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Сесар Фаллетти
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
29
David Stückler
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Бари
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
4
Маттиа Майта
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
7
Андреа Оливери
ПВ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
28
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
4-1-1-3-1
1
17
Серникола
5
Раванелли
15
Бьянкетти
26
Антов
19
Кастаньетти
18
Коллоколо
27
Вандепутте
11
Йонсен
98
Дзанимачча
74
Тсаджут
4-3-3
1
Радунович
55
23
Викари
93
25
27
17
8
Бенали
15
Ласанья
11
20
Сибилли
98
Дзанимачча
4
Барбиери
4
Барбиери
98
Дзанимачча
19
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
19
Кастаньетти
11
Йонсен
20
Васкес
20
Васкес
11
Йонсен
74
Тсаджут
9
Де Лука
9
Де Лука
74
Тсаджут
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
27
Вандепутте
17
4
Майта
4
Майта
17
93
7
Оливери
7
Оливери
93
11
18
Манцари
18
Манцари
11
15
Ласанья
9
9
15
Ласанья
Остались в запасе
Кремонезе
Бари
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
29
David Stückler
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
3
Valerio Mantovani
ЦФ
28
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
29
David Stückler
ЦФ
Остались в запасе
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
3
Valerio Mantovani
ЦФ
28
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кремонезе - Бари
2
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
489
307
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simone Galipo, Italy
Италия. Кубок
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Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
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