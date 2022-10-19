Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов