«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
Каррера мог возглавить «Бари»