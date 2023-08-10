«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева