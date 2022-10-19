Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе

Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»

Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»

Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»