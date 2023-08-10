«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»