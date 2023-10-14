Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
Гаттузо вернулся в «Пизу»
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»