Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
Сионек стал игроком «Палермо»
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты