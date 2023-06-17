«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
Каррера мог возглавить «Бари»