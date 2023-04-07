В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»