Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
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Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
Сионек стал игроком «Палермо»
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
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Ваноли может возглавить «Палермо»