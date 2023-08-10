«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
«Сампдория» уволила Пирло
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева