Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
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В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
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«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма