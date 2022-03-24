«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»