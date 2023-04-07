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Зюйдтироль
Палермо
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
Все
Зюйдтироль
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Зюйдтироль - Палермо: обзор матча 30 сентября 2024

Зюйдтироль
30.09.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 3
Матч завершен
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Палермо
51' Д. Казираги
20' Р. Банийя
63' С. Диаките
81' Р. Инсинье
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зюйдтироль - Палермо
Матч завершен
87'
Замена
Пьетро Чеккарони ️️️️➡️️ Якопо Сегре
Желтая карточка
Hamza El Kaouakibi
86'
Замена
Карим Зедадка ️️️️➡️️ Даниэле Казираги
82'
Замена
Valerio Crespi ️️️️➡️️ Ясмин Куртич
82'
81'
ГОЛ! 1:3! Роберто Инсинье
77'
Замена
Маттео Луиджи Брунори ️️️️➡️️ Тома Анри
77'
Замена
Дарио Шарич ️️️️➡️️ Филиппо Раноккья
77'
Замена
Федерико Ди Франческо ️️️️➡️️ Франческо Ди Мариано
Желтая карточка
Raphael Kofler
73'
Желтая карточка
Matteo Rover
63'
63'
ГОЛ! 1:2! Салим Диаките
Пас отдал Филиппо Раноккья
Замена
Hamza El Kaouakibi ️️️️➡️️ Сальваторе Молина
62'
Замена
Матеуш Прашелик ️️️️➡️️ Фабиан Тайт
62'
Замена
Silvio Merkaj ️️️️➡️️ Рафаэль Одогву
62'
59'
Замена
Роберто Инсинье ️️️️➡️️ Жереми ле Дуарон
55'
Желтая карточка
Франческо Ди Мариано
ГОЛ! 1:1! Даниэле Казираги
51'
Желтая карточка
Лука Чеппителли
20'
20'
ГОЛ! 0:1! Райян Банийя
Пас отдал Филиппо Раноккья
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
30
Andrea Giorgini
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Tommaso Arrigoni
ЦП
7
Matteo Rover
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К) ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Raphael Kofler
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Райян Банийя
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
(К) ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
20
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Зюйдтироль
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
14
Federico Davi
ЦЗ
68
Alessandro Vimercati
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
2
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
6
Jacopo Martini
ЦП
99
Матеуш Прашелик
АП
11
Карим Зедадка
ЛВ
9
Valerio Crespi
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
5
Фабио Лучионе
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
30
Дарио Шарич
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
2-5-2-1
1
30
23
Чеппителли
7
21
Тайт
27
Куртич
28
4
17
Казираги
79
Молина
90
Одогву
4-1-2-1-2
1
43
Николау
4
Банийя
23
Диаките
3
Лунд
6
Гомес
8
Сегре
10
Раноккья
7
Ди Мариано
20
Анри
21
ле Дуарон
79
Молина
2
2
79
Молина
21
Тайт
99
Прашелик
99
Прашелик
21
Тайт
17
Казираги
11
Зедадка
11
Зедадка
17
Казираги
27
Куртич
9
9
27
Куртич
90
Одогву
33
33
90
Одогву
8
Сегре
32
Чеккарони
32
Чеккарони
8
Сегре
10
Раноккья
30
Шарич
30
Шарич
10
Раноккья
7
Ди Мариано
17
Ди Франческо
17
Ди Франческо
7
Ди Мариано
21
ле Дуарон
11
Инсинье
11
Инсинье
21
ле Дуарон
20
Анри
9
Брунори
9
Брунори
20
Анри
Остались в запасе
Зюйдтироль
Палермо
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
14
Federico Davi
ЦЗ
68
Alessandro Vimercati
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
6
Jacopo Martini
ЦП
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
5
Фабио Лучионе
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
14
Federico Davi
ЦЗ
68
Alessandro Vimercati
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
19
Nicola Pietrangeli
ЦЗ
6
Jacopo Martini
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
5
Фабио Лучионе
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Зюйдтироль - Палермо
4
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
15
Офсайды
4
0
Количество передач
500
432
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simone Galipo, Italy
Стадион:
Stadio Druso, Bozen
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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