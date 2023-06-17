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Сассуоло
Специя
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Сассуоло
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Сассуоло - Специя: обзор матча 28 сентября 2024

Сассуоло
28.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Специя
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сассуоло - Специя
Матч завершен
Замена
Педро Мба Обьянг ️️️️➡️️ Кристиан Торстведт
82'
80'
Замена
Сальваторе Элиа ️️️️➡️️ Аркадиуш Реца
72'
Замена
Pietro Candelari ️️️️➡️️ Сальваторе Эспозито
71'
Замена
Антонио-Мирко Чолак ️️️️➡️️ Джузеппе Ди Серио
68'
Желтая карточка
Пшемыслав Вишневски
Желтая карточка
Джош Доиг
64'
61'
Замена
Адам Надь ️️️️➡️️ Франческо Кассата
60'
Замена
Edoardo Soleri ️️️️➡️️ Francesco Pio Esposito
Замена
Кристиан Вольпато ️️️️➡️️ Николас Пьерини
58'
31'
Желтая карточка
Филиппо Бандинелли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Специя
66
Стефано Гори
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
32
Лука Виньяли
(К) ПЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-3-2
31
Молдован
3
Доиг
19
Романья
80
Мухаремович
17
11
Болока
77
Пьерини
42
Торстведт
45
Лорьенте
40
9
Мулаттьери
3-3-2-2
66
Гори
2
Вишневски
37
Матею
77
Бертола
32
Виньяли
5
Эспозито
13
Реца
29
Кассата
25
Бандинелли
20
Ди Серио
9
Пас
23
Тольян
23
Тольян
Пас
42
Торстведт
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
42
Торстведт
77
Пьерини
7
Вольпато
7
Вольпато
77
Пьерини
5
Эспозито
36
36
5
Эспозито
29
Кассата
8
Надь
8
Надь
29
Кассата
13
Реца
7
Элиа
7
Элиа
13
Реца
9
27
27
9
20
Ди Серио
17
Чолак
17
Чолак
20
Ди Серио
Остались в запасе
Сассуоло
Специя
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
12
Diego Mascardi
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
12
Diego Mascardi
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Сассуоло - Специя
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
540
351
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Читта дель Триколоре
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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