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Салернитана
Катанцаро
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
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Последние матчи
Все
Салернитана
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро

Салернитана - Катанцаро: обзор матча 29 сентября 2024

Салернитана
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Катанцаро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Салернитана - Катанцаро
Матч завершен
Желтая карточка
Эрнесто Торрегросса
90'
Желтая карточка
Андрес Тельо
87'
Замена
Айдин Хрустич ️️️️➡️️ Джейден Браф
84'
82'
Замена
Андреа Ла Мантия ️️️️➡️️ Filippo Pittarello
73'
Замена
Мамаду Кулибали ️️️️➡️️ Маттиа Компаньон
65'
Замена
Томмазо Бьяши ️️️️➡️️ Ilias Koutsoupias
65'
Замена
Mario Situm ️️️️➡️️ Марко Д'Алессандро
55'
Желтая карточка
Стефано Скогнамилло
Желтая карточка
Роберто Сориано
53'
Замена
Эрнесто Торрегросса ️️️️➡️️ Шимон Влодарчик
52'
Замена
Андрес Тельо ️️️️➡️️ Лоренцо Аматуччи
52'
Замена
Роберто Сориано ️️️️➡️️ Жефф Рен-Аделед
21'
15'
Желтая карточка
Nicolò Brighenti
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
15
Дилан Бронн
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
19
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Джулио Маджоре
ЦП
17
Lilian Njoh
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
31
Даниэле Верде
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
20
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Катанцаро
23
Nicolò Brighenti
(К) ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
6
Федерико Бонини
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Marco Pompetti
ЦП
7
Маттиа Компаньон
ЦП
70
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
90
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Салернитана
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
8
Айдин Хрустич
АП
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Катанцаро
1
Andrea Dini
ВР
4
Matias Antonini
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
80
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Демба Сек
ПВ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
77
Giovanni Volpe
ЦФ
92
Mario Situm
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
3-3-1-3
55
Сепе
33
Феррари
15
Бронн
30
Стоянович
19
Рен-Аделед
25
Маджоре
17
73
Аматуччи
20
Влодарчик
24
Браф
31
Верде
4-1-2-1-3
84
Кассандро
14
Скогнамилло
6
Бонини
23
10
Петриччионе
21
7
Компаньон
70
Д'Алессандро
90
22
8
73
Аматуччи
70
Тельо
70
Тельо
73
Аматуччи
19
Рен-Аделед
21
Сориано
21
Сориано
19
Рен-Аделед
24
Браф
8
Хрустич
8
Хрустич
24
Браф
20
Влодарчик
10
Торрегросса
10
Торрегросса
20
Влодарчик
7
Компаньон
80
Кулибали
80
Кулибали
7
Компаньон
8
28
Бьяши
28
Бьяши
8
90
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
90
70
Д'Алессандро
92
92
70
Д'Алессандро
Остались в запасе
Салернитана
Катанцаро
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
1
Andrea Dini
ВР
4
Matias Antonini
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
29
Демба Сек
ПВ
77
Giovanni Volpe
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Остались в запасе
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrea Dini
ВР
4
Matias Antonini
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
29
Демба Сек
ПВ
77
Giovanni Volpe
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Винченцо Виварини
Статистика матча Салернитана - Катанцаро
3
2
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
16
14
Офсайды
0
2
Количество передач
537
365
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли (Тиволи)
Стадион:
Ареки
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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