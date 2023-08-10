Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Модена
Сампдория
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
5
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
1
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Модена
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари

Модена - Сампдория: обзор матча 29 сентября 2024

Модена
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сампдория
83' G. Beyuku
57' Н. Иоанну
76' Д. Тутино
79' М. Кода
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Модена - Сампдория
Матч завершен
Замена
Cristian Cauz ️️️️➡️️ Kleis Bozhanaj
90' +2
Замена
Taha Zidouh ️️️️➡️️ Luca Magnino
85'
ГОЛ! 1:3! Gady Beyuku
Пас отдал Антонио Палумбо
83'
79'
ГОЛ! 0:3! Массимо Кода
Пас отдал Дженнаро Тутино
76'
ГОЛ! 0:2! Дженнаро Тутино
Пас отдал Массимо Кода
74'
Замена
Эбенезер Акинсанмиро ️️️️➡️️ Роналду Виейра
Замена
Gady Beyuku ️️️️➡️️ Алессандро Деллавалле
68'
68'
Замена
Роналду Виейра ️️️️➡️️ Alessandro Bellemo
68'
Замена
Фабио Депаоли ️️️️➡️️ Николас Иоанну
67'
Желтая карточка
Массимо Кода
60'
Желтая карточка
Николас Иоанну
Желтая карточка
Antonio Pergreffi
60'
57'
ГОЛ! 0:1! Николас Иоанну
Пас отдал Пайтим Касами
Замена
Джузеппе Казо ️️️️➡️️ Edoardo Duca
46'
46'
Замена
Пайтим Касами ️️️️➡️️ Leonardo Benedetti
Желтая карточка
Edoardo Duca
40'
10'
Желтая карточка
Leonardo Benedetti
9'
Желтая карточка
Жерар Йепес
6'
Замена
Алессандро-Пио Риччо ️️️️➡️️ Симоне Романьоли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
26
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
10
Антонио Палумбо
(К) ЦП
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
6
Luca Magnino
ЦФ
90
Fabio Abiuso
ЦФ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Сампдория
33
Марко Сильвестри
ВР
44
Николас Иоанну
ЦЗ
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
24
Бартош Берешиньски
(К) ПЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
28
Жерар Йепес
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
7
Alessandro Bellemo
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
10
Дженнаро Тутино
ЦФ
Модена
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
80
Ioannis Sarris
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
20
Джузеппе Казо
ЛВ
45
Taha Zidouh
ЦФ
Сампдория
1
Паоло Висмара
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
4
Роналду Виейра
ЦП
15
Эбенезер Акинсанмиро
АП
84
Nikola Sekulov
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-4-3
26
19
23
Кальдара
25
Деллавалле
8
10
Палумбо
21
7
27
90
6
3-3-2-2
33
Сильвестри
44
Иоанну
31
6
Романьоли
18
Венути
28
Йепес
24
Берешиньски
80
7
10
Тутино
9
Кода
21
33
33
21
25
Деллавалле
2
2
25
Деллавалле
7
20
Казо
20
Казо
7
6
45
45
6
6
Романьоли
5
Риччо
5
Риччо
6
Романьоли
44
Иоанну
23
Депаоли
23
Депаоли
44
Иоанну
80
14
Касами
14
Касами
80
7
4
Виейра
4
Виейра
7
Виейра
15
Акинсанмиро
15
Акинсанмиро
Виейра
Остались в запасе
Модена
Сампдория
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
29
M. Cotali
ЦЗ
80
Ioannis Sarris
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
Главный тренер
Паоло Бьянко
1
Паоло Висмара
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
84
Nikola Sekulov
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
29
M. Cotali
ЦЗ
80
Ioannis Sarris
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
Остались в запасе
1
Паоло Висмара
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
84
Nikola Sekulov
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Модена - Сампдория
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
4
2
Количество передач
360
403
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи (Л'Аквила)
Стадион:
Alberto Braglia, Modena
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+