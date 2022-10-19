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Циттаделла
Фрозиноне
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
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Последние матчи
Все
Циттаделла
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена

Циттаделла - Фрозиноне: обзор матча 27 сентября 2024

Циттаделла
27.09.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Фрозиноне
70' C. Cassano
35' А. Ойоно
63' А. Партипило (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циттаделла - Фрозиноне
Матч завершен
90'
Замена
Давиде Беттелла ️️️️➡️️ Антони Ойоно
Желтая карточка
Симоне Рабби
87'
Замена
Симоне Рабби ️️️️➡️️ Лука Пандольфи
85'
Желтая карточка
Claudio Cassano
80'
Замена
Edoardo Masciangelo ️️️️➡️️ Симоне Бранка
74'
ГОЛ! 1:2! Claudio Cassano
Пас отдал Andrea Magrassi
70'
69'
Замена
Гиорги Квернадзе ️️️️➡️️ Филиппо Дистефано
Замена
Алессио Вита ️️️️➡️️ Франческо Д'Алессио
64'
Замена
Claudio Cassano ️️️️➡️️ Jacopo Desogus
64'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Антони Партипило
50'
Желтая карточка
Лука Гарритано
Желтая карточка
Симоне Бранка
50'
Замена
Andrea Magrassi ️️️️➡️️ Mario Ravasio
46'
46'
Замена
Giuseppe Ambrosino ️️️️➡️️ Франк Тсаджут
35'
ГОЛ! 0:1! Антони Ойоно
Пас отдал Риккардо Маркицца
Желтая карточка
Mario Ravasio
27'
12'
Желтая карточка
Франк Тсаджут
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
8
Francesco Amatucci
ЦП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
91
Mario Ravasio
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
64
Matteo Cichella
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
14
Франческо Джелли
АП
70
Антони Партипило
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
Циттаделла
22
Edoardo Scquizzato
ВР
36
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
20
Davide Voltan
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
Фрозиноне
13
Алессандро Соррентино
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
15
Хамза Ауди
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
27
Луиджи Канотто
ПВ
99
Fallou Sene
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-1-3-3
78
Маниеро
24
Кариссони
4
Анжели
2
Сальви
26
Паван
8
23
Бранка
19
Д'Алессио
11
91
7
Пандольфи
4-1-3-2
31
Черофолини
20
Ойоно
23
30
Монтеризи
3
Маркицца
64
70
Партипило
14
Джелли
16
Гарритано
28
Дистефано
74
Тсаджут
23
Бранка
32
32
23
Бранка
19
Д'Алессио
16
Вита
16
Вита
19
Д'Алессио
91
9
9
91
7
Пандольфи
21
Рабби
21
Рабби
7
Пандольфи
11
10
10
11
20
Ойоно
18
Беттелла
18
Беттелла
20
Ойоно
28
Дистефано
17
Квернадзе
17
Квернадзе
28
Дистефано
74
Тсаджут
10
10
74
Тсаджут
Остались в запасе
Циттаделла
Фрозиноне
22
Edoardo Scquizzato
ВР
36
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
20
Davide Voltan
ЦП
Главный тренер
Эдоардо Горини
13
Алессандро Соррентино
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
15
Хамза Ауди
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
99
Fallou Sene
ЦФ
Остались в запасе
22
Edoardo Scquizzato
ВР
36
Эльхан Кастрати
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
20
Davide Voltan
ЦП
Остались в запасе
13
Алессандро Соррентино
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
15
Хамза Ауди
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
99
Fallou Sene
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Циттаделла - Фрозиноне
4
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
372
394
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Valerio Crezzini, Italy
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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