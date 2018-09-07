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Чезена
Мантова
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
1
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Последние матчи
Все
Чезена
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова

Чезена - Мантова: обзор матча 29 сентября 2024

Чезена
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 7 тур
4 : 2
Матч завершен
Мантова
5' C. Shpendi
21' А. Каргбо
43' G. Prestia
70' Э. Тавсан
58' A. Redolfi
84' F. Ruocco
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чезена - Мантова
Матч завершен
Замена
Matteo Francesconi ️️️️➡️️ Симоне Бастони
88'
84'
ГОЛ! 4:2! Francesco Ruocco
Желтая карточка
Массимильяно Мангравити
77'
76'
Замена
Francesco Ruocco ️️️️➡️️ Antonio Fiori
75'
Замена
Francesco Galuppini ️️️️➡️️ Davide Bragantini
Замена
Сидней ван Хойдонк ️️️️➡️️ Cristian Shpendi
73'
Замена
Marco Curto ️️️️➡️️ Emanuele Adamo
72'
ГОЛ! 4:1! Элайис Тавсан
Пас отдал Мирко Антонуччи
70'
63'
Замена
Alessandro de Benedetti ️️️️➡️️ Davis Mensah
62'
Замена
Леонардо Манкузо ️️️️➡️️ Маттиа Араму
58'
ГОЛ! 3:1! Alex Redolfi
Пас отдал Salvatore Burrai
Замена
Леонардо Мендичино ️️️️➡️️ Джакомо Чало
54'
Замена
Элайис Тавсан ️️️️➡️️ Аугустус Каргбо
54'
Желтая карточка
Джакомо Чало
45'
ГОЛ! 3:0! Giuseppe Prestia
Пас отдал Джакомо Чало
43'
Желтая карточка
Аугустус Каргбо
32'
29'
Замена
Tommaso Maggioni ️️️️➡️️ Nicolò Radaelli
ГОЛ! 2:0! Аугустус Каргбо
21'
12'
Желтая карточка
Симоне Тримболи
ГОЛ! 1:0! Cristian Shpendi
Пас отдал Аугустус Каргбо
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
(К) ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
35
Джакомо Чало
ЦП
17
Emanuele Adamo
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Мантова
1
Марко Феста
ВР
5
Alex Redolfi
ЦЗ
23
Erik Panizzi
ЦЗ
13
Fabrizio Brignani
ЦЗ
8
Salvatore Burrai
(К) ЦП
17
Nicolò Radaelli
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
11
Antonio Fiori
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
7
Davis Mensah
ЦФ
30
Davide Bragantini
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Marco Curto
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
20
Элайис Тавсан
ПВ
8
Saber Hraiech
ЦФ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Мантова
12
Luca Sonzogni
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Tommaso Maggioni
ЦЗ
28
Mattia Muroni
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
6
Cristiano Bani
ЦП
10
David Wieser
ЦП
14
Francesco Galuppini
ЦФ
9
Alessandro de Benedetti
ЦФ
24
Federico Artioli
ЦФ
18
Francesco Ruocco
ЦФ
19
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-4-3
1
7
Доннарумма
15
19
35
Чало
24
Мангравити
30
Бастони
17
9
23
Антонуччи
10
Каргбо
3-4-1-2
1
Феста
5
23
13
17
21
Тримболи
11
8
70
Араму
30
7
17
3
3
17
30
Бастони
70
70
30
Бастони
35
Чало
5
Мендичино
5
Мендичино
35
Чало
10
Каргбо
20
Тавсан
20
Тавсан
10
Каргбо
9
18
ван Хойдонк
18
ван Хойдонк
9
17
27
27
17
30
14
14
30
7
9
9
7
11
18
18
11
70
Араму
19
Манкузо
19
Манкузо
70
Араму
Остались в запасе
Чезена
Мантова
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
8
Saber Hraiech
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
12
Luca Sonzogni
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Mattia Muroni
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
6
Cristiano Bani
ЦП
10
David Wieser
ЦП
24
Federico Artioli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
8
Saber Hraiech
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Sonzogni
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Mattia Muroni
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
6
Cristiano Bani
ЦП
10
David Wieser
ЦП
24
Federico Artioli
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Статистика матча Чезена - Мантова
3
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
19
12
Офсайды
0
1
Количество передач
275
584
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи (Падуя)
Стадион:
Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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