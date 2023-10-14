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Брешиа
Кремонезе
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брешиа
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Брешиа - Кремонезе: обзор матча 30 сентября 2024

Брешиа
30.09.2024, понедельник, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
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Кремонезе
6' M. Besaggio
34' Д. Боррелли
39' M. Verreth
70' М. Насти
81' К. Буонаюто
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брешиа - Кремонезе
Матч завершен
Желтая карточка
Lorenzo Dickmann
90' +6
Замена
Patrick Amiamo Nuamah ️️️️➡️️ Дженнаро Боррелли
87'
Желтая карточка
Matthias Verreth
86'
86'
Желтая карточка
Яри Вандепутте
81'
ГОЛ! 3:2! Кристиан Буонаюто
Замена
Niccolò Corrado ️️️️➡️️ Michele Besaggio
74'
71'
Замена
Чарльз Пикель ️️️️➡️️ Жан Маер
71'
Замена
Кристиан Буонаюто ️️️️➡️️ Лука Дзанимачча
70'
ГОЛ! 3:1! Марко Насти
Пас отдал Яри Вандепутте
67'
Замена
Томмазо Барбиери ️️️️➡️️ Леонардо Серникола
Замена
Massimo Bertagnoli ️️️️➡️️ Джакомо Ольцер
61'
Замена
Габриэле Мончини ️️️️➡️️ Ante Matej Jurić
61'
46'
Замена
Мануэль Де Лука ️️️️➡️️ Деннис Йонсен
46'
Замена
Яри Вандепутте ️️️️➡️️ Франко Васкес
Желтая карточка
Ante Matej Jurić
42'
ГОЛ! 3:0! Matthias Verreth
39'
38'
Желтая карточка
Марко Насти
36'
Желтая карточка
Деннис Йонсен
ГОЛ! 2:0! Дженнаро Боррелли
34'
Желтая карточка
Андреа Кистана
13'
ГОЛ! 1:0! Michele Besaggio
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Лука Леццерини
ВР
15
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К) ЦЗ
27
Джакомо Ольцер
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
6
Matthias Verreth
ЦФ
18
Alexander Jallow
ЦФ
24
Lorenzo Dickmann
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
19
Niccolò Corrado
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
10
Кристиан Буонаюто
ЛВ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
2-2-5
1
Леццерини
15
Кистана
25
Бизоли
27
Ольцер
39
18
7
29
Боррелли
24
6
4-2-3-1
1
42
Моретти
26
Антов
15
Бьянкетти
17
Серникола
37
Маер
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
20
Васкес
11
Йонсен
99
Насти
29
Боррелли
20
20
29
Боррелли
39
19
19
39
27
Ольцер
26
26
27
Ольцер
7
11
Мончини
11
Мончини
7
17
Серникола
4
Барбиери
4
Барбиери
17
Серникола
37
Маер
6
Пикель
6
Пикель
37
Маер
98
Дзанимачча
10
Буонаюто
10
Буонаюто
98
Дзанимачча
20
Васкес
27
Вандепутте
27
Вандепутте
20
Васкес
11
Йонсен
9
Де Лука
9
Де Лука
11
Йонсен
Остались в запасе
Брешиа
Кремонезе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Брешиа - Кремонезе
4
3
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
239
446
Сейвы
5
4
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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