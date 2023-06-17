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Специя
Каррарезе
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Специя
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
Зюйдтироль

Специя - Каррарезе: обзор матча 22 сентября 2024

Специя
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
4 : 2
Матч завершен
Каррарезе
24' F. Pio Esposito
48' С. Эспозито (П)
61' F. Pio Esposito
82' П. Христов
5' Л. Черри
74' F. Oliana
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Специя - Каррарезе
Матч завершен
Замена
Диего Фальчинелли ️️️️➡️️ Edoardo Soleri
86'
Замена
Дуччо Дельи Инноченти ️️️️➡️️ Франческо Кассата
86'
ГОЛ! 4:2! Петко Христов
Пас отдал Сальваторе Эспозито
82'
Замена
Сальваторе Элиа ️️️️➡️️ Аркадиуш Реца
80'
Замена
Адам Надь ️️️️➡️️ Филиппо Бандинелли
80'
77'
Замена
Emanuele Zuelli ️️️️➡️️ Samuel Giovane
74'
ГОЛ! 3:2! Filippo Oliana
Пас отдал Лука Мариануччи
72'
Замена
Луиджи Черубини ️️️️➡️️ Giuseppe Panico
71'
Желтая карточка
Filippo Oliana
Замена
Антонио-Мирко Чолак ️️️️➡️️ Francesco Pio Esposito
69'
64'
Желтая карточка
Devid Eugene Bouah
ГОЛ! 3:1! Francesco Pio Esposito
61'
57'
Замена
Devid Eugene Bouah ️️️️➡️️ Simone Zanon
56'
Замена
Niccolò Belloni ️️️️➡️️ Manuel Cicconi
56'
Замена
Mattia Finotto ️️️️➡️️ Леонардо Черри
ГОЛ с пенальти! 2:1! Сальваторе Эспозито
48'
Желтая карточка
Аркадиуш Реца
41'
28'
Желтая карточка
Леонардо Черри
Желтая карточка
Сальваторе Эспозито
26'
ГОЛ! 1:1! Francesco Pio Esposito
Пас отдал Сальваторе Эспозито
24'
22'
Желтая карточка
Samuel Giovane
Желтая карточка
Петко Христов
18'
5'
ГОЛ! 0:1! Леонардо Черри
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
66
Стефано Гори
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
(К) ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Каррарезе
1
Марко Блеве
ВР
3
Marco Imperiale
(К) ЦЗ
6
Filippo Oliana
ЦЗ
19
Лука Мариануччи
ЦЗ
11
Manuel Cicconi
ЦП
20
Samuel Giovane
ЦП
18
Nicolas Schiavi
ЦП
21
Mauro Coppolaro
ЦФ
10
Giuseppe Panico
ЦФ
72
Simone Zanon
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
82
Halid Djankpata
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Каррарезе
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
66
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
77
Niccolò Belloni
ЦП
8
Riccardo Palmieri
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
13
Devid Eugene Bouah
ЦФ
17
Emanuele Zuelli
ЦФ
32
Mattia Finotto
ЦФ
28
Alessandro Capello
ЦФ
3-3-2-2
66
Гори
77
Бертола
55
Христов
37
Матею
13
Реца
5
Эспозито
32
Виньяли
25
Бандинелли
29
Кассата
27
9
3-3-4
1
Блеве
3
6
19
Мариануччи
11
20
18
90
Черри
72
10
21
29
Кассата
6
Дельи Инноченти
6
Дельи Инноченти
29
Кассата
25
Бандинелли
8
Надь
8
Надь
25
Бандинелли
13
Реца
7
Элиа
7
Элиа
13
Реца
27
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
27
9
17
Чолак
17
Чолак
9
11
77
77
11
10
9
Черубини
9
Черубини
10
72
13
13
72
20
17
17
20
90
Черри
32
32
90
Черри
Остались в запасе
Специя
Каррарезе
12
Diego Mascardi
ВР
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
82
Halid Djankpata
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
66
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
28
Alessandro Capello
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Остались в запасе
12
Diego Mascardi
ВР
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
82
Halid Djankpata
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Остались в запасе
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
66
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
28
Alessandro Capello
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Статистика матча Специя - Каррарезе
3
4
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
17
22
Количество передач
310
290
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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