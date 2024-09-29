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Реджана 1919
Салернитана
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
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Последние матчи
Все
Реджана 1919
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 3 тур
Реджана 1919
2 : 0
27.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана

Реджана 1919 - Салернитана: обзор матча 21 сентября 2024

Реджана 1919
21.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Салернитана
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
4
Paolo Rozzio
(К) ЦЗ
24
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
27
Matteo Maggio
ЦП
16
Tobías Reinhart
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
30
Антонио Вергара
АП
13
A. Meroni
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
15
Дилан Бронн
ЦЗ
33
Джанмарко Феррари
ЦЗ
41
Tommaso Ferrari
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
25
Джулио Маджоре
ЦП
19
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Lilian Njoh
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Айдин Хрустич
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
20
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Реджана 1919
1
Edoardo Motta
ВР
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
6
Лео Штулац
ОП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
25
Lorenzo Ignacchiti
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
29
Oliver Urso
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
10
Luca Vido
ЦФ
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
Салернитана
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
23
Nicola Dalmonte
ЦФ
9
Сими
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
3-3-2-2
22
Барди
4
24
Фонтанароза
15
Фьямоцци
27
16
5
Серсанти
30
Вергара
90
Портанова
11
Гондо
13
4-3-2-2
55
Сепе
30
Стоянович
33
Феррари
41
15
Бронн
25
Маджоре
19
Рен-Аделед
17
73
Аматуччи
8
Хрустич
20
Влодарчик
24
Браф
Остались в запасе
Реджана 1919
Салернитана
1
Edoardo Motta
ВР
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
6
Лео Штулац
ОП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
25
Lorenzo Ignacchiti
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
29
Oliver Urso
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
10
Luca Vido
ЦФ
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
23
Nicola Dalmonte
ЦФ
9
Сими
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
1
Edoardo Motta
ВР
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
6
Лео Штулац
ОП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
25
Lorenzo Ignacchiti
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
29
Oliver Urso
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
10
Luca Vido
ЦФ
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
Остались в запасе
12
Francesco Corriere
ВР
1
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Паоло Гильоне
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
10
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
23
Nicola Dalmonte
ЦФ
9
Сими
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Реджана 1919 - Салернитана
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
43
57
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
19
Офсайды
7
2
Количество передач
329
450
Сейвы
8
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Luca Zufferli, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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