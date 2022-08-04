«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
Гаттузо вернулся в «Пизу»
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»