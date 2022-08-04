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Пиза
Брешиа
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
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Последние матчи
Все
Пиза
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа

Пиза - Брешиа: обзор матча 21 сентября 2024

Пиза
21.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Брешиа
2' G. Piccinini
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пиза - Брешиа
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Gabriele Piccinini
Пас отдал Stefano Moreo
2'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
11
Маттео Трамони
ЛВ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Брешиа
1
Лука Леццерини
ВР
32
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К) ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
19
Niccolò Corrado
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
24
Lorenzo Dickmann
ЦФ
18
Alexander Jallow
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
6
Matthias Verreth
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
70
Mattia Leoncini
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
45
Александер Линд
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3-1-1-1-4
47
Шемпер
4
5
Канестрелли
94
Бонфанти
28
Абильдгор
6
Марин
11
Трамони
9
20
36
32
2-3-5
1
Леццерини
32
Папетти
25
Бизоли
26
19
39
24
6
28
11
Мончини
18
Остались в запасе
Пиза
Брешиа
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
70
Mattia Leoncini
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
45
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
70
Mattia Leoncini
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
45
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Пиза - Брешиа
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
6
Офсайды
0
1
Количество передач
389
517
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Fourneau, Italy
Стадион:
Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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