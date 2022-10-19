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Мантова
Циттаделла
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
1
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
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Мантова
Циттаделла
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза

Мантова - Циттаделла: обзор матча 22 сентября 2024

Мантова
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
Циттаделла
90+3' Л. Манкузо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мантова - Циттаделла
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Леонардо Манкузо
Пас отдал David Wieser
90' +3
Желтая карточка
Alex Redolfi
81'
80'
Замена
Франческо Д'Алессио ️️️️➡️️ Алессио Вита
Замена
David Wieser ️️️️➡️️ Mattia Muroni
76'
Замена
Alessandro de Benedetti ️️️️➡️️ Davis Mensah
76'
73'
Замена
Andrea Tessiore ️️️️➡️️ Francesco Amatucci
73'
Замена
Andrea Magrassi ️️️️➡️️ Mario Ravasio
Замена
Francesco Ruocco ️️️️➡️️ Antonio Fiori
65'
Замена
Леонардо Манкузо ️️️️➡️️ Маттиа Араму
65'
60'
Замена
Claudio Cassano ️️️️➡️️ Jacopo Desogus
59'
Замена
Лука Пандольфи ️️️️➡️️ Симоне Рабби
58'
Желтая карточка
Лоренцо Кариссони
Замена
Davide Bragantini ️️️️➡️️ Francesco Galuppini
56'
29'
Желтая карточка
Francesco Amatucci
Желтая карточка
Маттиа Араму
15'
12'
Желтая карточка
Jacopo Desogus
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мантова
1
Марко Феста
ВР
5
Alex Redolfi
ЦЗ
13
Fabrizio Brignani
ЦЗ
27
Tommaso Maggioni
ЦЗ
6
Cristiano Bani
ЦП
28
Mattia Muroni
ЦП
8
Salvatore Burrai
(К) ЦП
11
Antonio Fiori
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
14
Francesco Galuppini
ЦФ
7
Davis Mensah
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
91
Mario Ravasio
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Мантова
16
Federico Botti
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
10
David Wieser
ЦП
29
Stefano Cella
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
17
Nicolò Radaelli
ЦП
18
Francesco Ruocco
ЦФ
30
Davide Bragantini
ЦФ
24
Federico Artioli
ЦФ
19
Леонардо Манкузо
ЦФ
9
Alessandro de Benedetti
ЦФ
Циттаделла
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
3-4-1-2
1
Феста
5
13
27
6
8
11
28
70
Араму
7
14
3-1-3-3
78
Маниеро
24
Кариссони
32
4
Анжели
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
8
91
21
Рабби
11
28
10
10
28
11
18
18
11
14
30
30
14
70
Араму
19
Манкузо
19
Манкузо
70
Араму
7
9
9
7
8
18
18
8
16
Вита
19
Д'Алессио
19
Д'Алессио
16
Вита
21
Рабби
7
Пандольфи
7
Пандольфи
21
Рабби
91
9
9
91
11
10
10
11
Остались в запасе
Мантова
Циттаделла
16
Federico Botti
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
29
Stefano Cella
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
17
Nicolò Radaelli
ЦП
24
Federico Artioli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
16
Federico Botti
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
29
Stefano Cella
ЦП
20
Giacomo Fedel
ЦП
17
Nicolò Radaelli
ЦП
24
Federico Artioli
ЦФ
Остались в запасе
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
Главный тренер
Давиде Поссанзини
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Мантова - Циттаделла
2
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
22
27
Офсайды
1
2
Количество передач
479
275
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
10
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gabriele Scatena, Italy
Стадион:
Stadio Danilo Martelli, Mantova
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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