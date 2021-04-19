Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Фрозиноне
Бари
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
0
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
8 февраля 2021, 20:35
8
Каррера мог возглавить «Бари»
7 октября 2018, 07:46
14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фрозиноне
Бари
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
27.08.2024
Сассуоло

Фрозиноне - Бари: обзор матча 22 сентября 2024

Фрозиноне
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бари
45' М. Майта
53' M. Dorval
65' А. Фавилли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фрозиноне - Бари
Матч завершен
Желтая карточка
Франк Тсаджут
89'
82'
Замена
Lorenzo Sgarbi ️️️️➡️️ Сесар Фаллетти
82'
Замена
Коли Сако ️️️️➡️️ Маттиа Майта
Замена
Давиде Беттелла ️️️️➡️️ Sergio Kalaj
80'
65'
ГОЛ! 0:3! Андреа Фавилли
Пас отдал Ахмад Бенали
Замена
Хосе Мачин ️️️️➡️️ Matteo Cichella
58'
Замена
Филиппо Дистефано ️️️️➡️️ Giuseppe Ambrosino
58'
57'
Замена
Андреа Фавилли ️️️️➡️️ Andrija Novakovich
57'
Замена
Алессандро Трипальделли ️️️️➡️️ Андреа Оливери
53'
ГОЛ! 0:2! Mehdi Dorval
Замена
Гиорги Квернадзе ️️️️➡️️ Jérémy Oyono
46'
45'
ГОЛ! 0:1! Маттиа Майта
Желтая карточка
Jérémy Oyono
44'
Желтая карточка
Sergio Kalaj
35'
32'
Желтая карточка
Андреа Оливери
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
13
Алессандро Соррентино
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
64
Matteo Cichella
ЦП
14
Франческо Джелли
АП
70
Антони Партипило
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Бари
1
Борис Радунович
ВР
23
Франческо Викари
(К) ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
4
Маттиа Майта
ЦП
8
Ахмад Бенали
ЦП
28
N. Lella
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
7
Андреа Оливери
ПВ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
12
Francesco Minicangeli
ВР
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
Бари
22
Marco Pissardo
ВР
13
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
27
Costantino Favasuli
ЦП
94
Коли Сако
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Lorenzo Sgarbi
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Джузеппе Сибилли
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Соррентино
30
Монтеризи
21
23
3
Маркицца
20
Ойоно
64
14
Джелли
70
Партипило
10
74
Тсаджут
3-3-2-2
1
Радунович
23
Викари
25
93
4
Майта
8
Бенали
28
7
Оливери
19
Фаллетти
3
9
23
18
Беттелла
18
Беттелла
23
64
77
Мачин
77
Мачин
64
21
17
Квернадзе
17
Квернадзе
21
10
28
Дистефано
28
Дистефано
10
7
Оливери
13
Трипальделли
13
Трипальделли
7
Оливери
4
Майта
94
Сако
94
Сако
4
Майта
19
Фаллетти
11
11
19
Фаллетти
9
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Остались в запасе
Фрозиноне
Бари
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
12
Francesco Minicangeli
ВР
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
99
Fallou Sene
ЦФ
22
Marco Pissardo
ВР
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
27
Costantino Favasuli
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Джузеппе Сибилли
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
12
Francesco Minicangeli
ВР
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
99
Fallou Sene
ЦФ
Остались в запасе
22
Marco Pissardo
ВР
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
27
Costantino Favasuli
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
20
Джузеппе Сибилли
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Фрозиноне - Бари
3
1
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
19
Офсайды
2
1
Количество передач
366
471
Сейвы
5
6
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Бенито Стирпе
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+