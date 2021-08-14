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Козенца
Сассуоло
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
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Последние матчи
Все
Козенца
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Козенца - Сассуоло: обзор матча 21 сентября 2024

Козенца
21.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сассуоло
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Козенца - Сассуоло
Матч завершен
Желтая карточка
Christian Kouan
9'
6'
Желтая карточка
Edoardo Iannoni
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К) ЛЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
6
Шарлис
ОП
28
Christian Kouan
ЦП
19
Риккардо Черво
ЛВ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Сассуоло
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
20
Маттео Ловато
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Козенца
22
Thomas Vettorel
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
24
José Mauri
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
9
Мохамед Санко
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Микаи
11
Д'Орацио
17
23
Вентури
6
Шарлис
28
19
Черво
30
Маццокки
32
Стриццоло
34
5
3-2-1-2-2
31
Молдован
20
Ловато
26
17
19
Романья
15
Пьераньоло
11
Болока
45
Лорьенте
42
Торстведт
40
9
Мулаттьери
Остались в запасе
Козенца
Сассуоло
22
Thomas Vettorel
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
24
José Mauri
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
9
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Thomas Vettorel
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
24
José Mauri
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
9
Мохамед Санко
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
24
Luca Moro
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Козенца - Сассуоло
1
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
397
308
Сейвы
4
6
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Ruben Arena, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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