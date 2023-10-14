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Катанцаро
Кремонезе
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Катанцаро
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Катанцаро - Кремонезе: обзор матча 20 сентября 2024

Катанцаро
20.09.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
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Кремонезе
28' М. Компаньон
5' М. Кастаньетти
88' Т. Барбиери
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Катанцаро - Кремонезе
Матч завершен
90' +5
Замена
Джакомо Куальята ️️️️➡️️ Лука Дзанимачча
90' +4
Замена
Чарльз Пикель ️️️️➡️️ Яри Вандепутте
88'
ГОЛ! 1:2! Томмазо Барбиери
Пас отдал Деннис Йонсен
85'
Желтая карточка
Франко Васкес
Замена
Демба Сек ️️️️➡️️ Томмазо Бьяши
80'
Замена
Ilias Koutsoupias ️️️️➡️️ Marco Pompetti
80'
78'
Желтая карточка
Лоренцо Моретти
73'
Замена
Деннис Йонсен ️️️️➡️️ Мануэль Де Лука
Желтая карточка
Томмазо Кассандро
69'
67'
Замена
Томмазо Барбиери ️️️️➡️️ Леонардо Серникола
Замена
Filippo Pittarello ️️️️➡️️ Пьетро Иеммелло
65'
Замена
Риккардо Пагано ️️️️➡️️ Марко Д'Алессандро
59'
Замена
Томмазо Кассандро ️️️️➡️️ Маттиа Компаньон
58'
51'
Желтая карточка
Валентин Антов
Желтая карточка
Пьетро Иеммелло
35'
ГОЛ! 1:1! Маттиа Компаньон
Пас отдал Mario Situm
28'
20'
Желтая карточка
Микеле Коллоколо
5'
ГОЛ! 0:1! Микеле Кастаньетти
Пас отдал Лука Дзанимачча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
6
Федерико Бонини
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
7
Маттиа Компаньон
ЦП
21
Marco Pompetti
ЦП
70
Марко Д'Алессандро
ПВ
92
Mario Situm
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К) ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Катанцаро
1
Andrea Dini
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
80
Мамаду Кулибали
ЦП
24
Риккардо Пагано
ЦП
29
Демба Сек
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
90
Filippo Pittarello
ЦФ
Кремонезе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
25
Daniele Triacca
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
57
Dachi Lordkipanidze
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
97
Giacomo Gabbiani
ЦФ
3-1-2-1-4
23
6
Бонини
4
10
Петриччионе
7
Компаньон
21
70
Д'Алессандро
92
9
Иеммелло
22
28
Бьяши
4-1-1-3-1
1
26
Антов
42
Моретти
15
Бьянкетти
17
Серникола
19
Кастаньетти
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
20
Васкес
27
Вандепутте
9
Де Лука
7
Компаньон
84
Кассандро
84
Кассандро
7
Компаньон
70
Д'Алессандро
24
Пагано
24
Пагано
70
Д'Алессандро
28
Бьяши
29
Сек
29
Сек
28
Бьяши
21
8
8
21
9
Иеммелло
90
90
9
Иеммелло
98
Дзанимачча
3
Куальята
3
Куальята
98
Дзанимачча
17
Серникола
4
Барбиери
4
Барбиери
17
Серникола
27
Вандепутте
6
Пикель
6
Пикель
27
Вандепутте
9
Де Лука
11
Йонсен
11
Йонсен
9
Де Лука
Остались в запасе
Катанцаро
Кремонезе
1
Andrea Dini
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
80
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Daniele Triacca
ЦЗ
57
Dachi Lordkipanidze
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
97
Giacomo Gabbiani
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
1
Andrea Dini
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
80
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Daniele Triacca
ЦЗ
57
Dachi Lordkipanidze
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
97
Giacomo Gabbiani
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Катанцаро - Кремонезе
2
4
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
23
Офсайды
2
0
Количество передач
332
455
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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