Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты