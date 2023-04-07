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Юве Стабиа
Палермо
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
Все
Юве Стабиа
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Юве Стабиа - Палермо: обзор матча 14 сентября 2024

Юве Стабиа
14.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
1 : 3
Матч завершен
Палермо
61' А. Адоранте
18' Я. Сегре
43' Т. Анри
79' М. Луиджи Брунори (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Юве Стабиа - Палермо
Матч завершен
Замена
Tommaso Di Marco ️️️️➡️️ Giuseppe Leone
85'
Замена
Gabriele Artistico ️️️️➡️️ Андреа Адоранте
85'
Замена
Enrico Piovanello ️️️️➡️️ Nicola Mosti
85'
Замена
Fabio Maistro ️️️️➡️️ Kevin Piscopo
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3! Маттео Луиджи Брунори
72'
Замена
Маттео Луиджи Брунори ️️️️➡️️ Тома Анри
72'
Замена
Кристоффер Лунд ️️️️➡️️ Никколо Пьероцци
Желтая карточка
Романо Флориани
67'
66'
Желтая карточка
Никколо Пьероцци
ГОЛ! 1:2! Андреа Адоранте
Пас отдал Davide Buglio
61'
58'
Замена
Жереми ле Дуарон ️️️️➡️️ Роберто Инсинье
57'
Замена
Франческо Ди Мариано ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
55'
Желтая карточка
Роберто Инсинье
Замена
Leonardo Candellone ️️️️➡️️ Yuri Rocchetti
46'
Желтая карточка
Giuseppe Leone
45' +1
43'
ГОЛ! 0:2! Тома Анри
Пас отдал Федерико Ди Франческо
29'
Замена
Филиппо Раноккья ️️️️➡️️ Алексис Бли
18'
ГОЛ! 0:1! Якопо Сегре
Пас отдал Федерико Ди Франческо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юве Стабиа
20
Демба Тиам
ВР
13
Matteo Baldi
ЦЗ
4
Marco Ruggero
ЦЗ
3
Yuri Rocchetti
ЦЗ
6
Marco Bellich
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
55
Giuseppe Leone
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
8
Davide Buglio
(К) ЦФ
11
Kevin Piscopo
ЦФ
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Алексис Бли
ОП
8
Якопо Сегре
(К) ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
20
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Юве Стабиа
24
Marco Varnier
ЦЗ
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
14
Marco Meli
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
37
Fabio Maistro
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
99
Enrico Piovanello
ЦФ
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
27
Leonardo Candellone
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
3-2-2-3
20
Тиам
4
3
6
13
15
Флориани
55
98
11
8
9
Адоранте
4-2-1-2-1
1
27
Пьероцци
23
Диаките
43
Николау
32
Чеккарони
6
Гомес
28
Бли
8
Сегре
11
Инсинье
17
Ди Франческо
20
Анри
55
5
5
55
11
37
37
11
98
99
99
98
9
Адоранте
90
90
9
Адоранте
3
27
27
3
27
Пьероцци
3
Лунд
3
Лунд
27
Пьероцци
28
Бли
10
Раноккья
10
Раноккья
28
Бли
17
Ди Франческо
7
Ди Мариано
7
Ди Мариано
17
Ди Франческо
20
Анри
9
Брунори
9
Брунори
20
Анри
11
Инсинье
21
ле Дуарон
21
ле Дуарон
11
Инсинье
Остались в запасе
Юве Стабиа
Палермо
24
Marco Varnier
ЦЗ
7
Федерико Цуккон
ОП
14
Marco Meli
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
24
Marco Varnier
ЦЗ
7
Федерико Цуккон
ОП
14
Marco Meli
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Юве Стабиа - Палермо
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
17
Офсайды
2
0
Количество передач
581
259
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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