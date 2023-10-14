«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера