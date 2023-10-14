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Кремонезе
Специя
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Кремонезе
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Кремонезе - Специя: обзор матча 14 сентября 2024

Кремонезе
14.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Специя
33' М. Коллоколо
65' П. Христов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кремонезе - Специя
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Адам Надь
90'
Желтая карточка
Николо Бертола
Замена
Мануэль Де Лука ️️️️➡️️ Марко Насти
85'
82'
Замена
Антонио-Мирко Чолак ️️️️➡️️ Джузеппе Ди Серио
82'
Замена
Адам Надь ️️️️➡️️ Франческо Кассата
76'
Желтая карточка
Дуччо Дельи Инноченти
Замена
Леонардо Серникола ️️️️➡️️ Джакомо Куальята
76'
75'
Замена
Дуччо Дельи Инноченти ️️️️➡️️ Филиппо Бандинелли
75'
Замена
Диего Фальчинелли ️️️️➡️️ Edoardo Soleri
71'
Желтая карточка
Филиппо Бандинелли
65'
ГОЛ! 1:1! Петко Христов
Пас отдал Джузеппе Ди Серио
Замена
Деннис Йонсен ️️️️➡️️ Федерико Бонаццоли
65'
Желтая карточка
Жан Маер
64'
Замена
Чарльз Пикель ️️️️➡️️ Франко Васкес
64'
Замена
Лоренцо Моретти ️️️️➡️️ Федерико Чеккерини
46'
ГОЛ! 1:0! Микеле Коллоколо
Пас отдал Жан Маер
33'
27'
Замена
Аркадиуш Реца ️️️️➡️️ Giuseppe Aurelio
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Насти
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Специя
66
Стефано Гори
ВР
55
Петко Христов
(К) ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Кремонезе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
25
Daniele Triacca
ЦЗ
25
Daniele Triacca
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
6
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
11
Деннис Йонсен
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
82
Halid Djankpata
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-2-2-2
1
3
Куальята
15
Бьянкетти
23
Чеккерини
26
Антов
37
Маер
18
Коллоколо
20
Васкес
98
Дзанимачча
90
Бонаццоли
99
Насти
3-3-2-2
66
Гори
37
Матею
77
Бертола
31
32
Виньяли
5
Эспозито
55
Христов
25
Бандинелли
29
Кассата
27
20
Ди Серио
3
Куальята
17
Серникола
17
Серникола
3
Куальята
23
Чеккерини
42
Моретти
42
Моретти
23
Чеккерини
20
Васкес
6
Пикель
6
Пикель
20
Васкес
90
Бонаццоли
11
Йонсен
11
Йонсен
90
Бонаццоли
99
Насти
9
Де Лука
9
Де Лука
99
Насти
31
13
Реца
13
Реца
31
25
Бандинелли
6
Дельи Инноченти
6
Дельи Инноченти
25
Бандинелли
29
Кассата
8
Надь
8
Надь
29
Кассата
27
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
27
20
Ди Серио
17
Чолак
17
Чолак
20
Ди Серио
Остались в запасе
Кремонезе
Специя
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Daniele Triacca
ЦЗ
25
Daniele Triacca
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Главный тренер
Джованни Строппа
12
Diego Mascardi
ВР
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
82
Halid Djankpata
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
22
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Daniele Triacca
ЦЗ
25
Daniele Triacca
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Остались в запасе
12
Diego Mascardi
ВР
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
82
Halid Djankpata
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Кремонезе - Специя
1
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
12
Офсайды
1
0
Количество передач
571
270
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Джованни Зини
Посещаемость:
6000
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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