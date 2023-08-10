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Козенца
Сампдория
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
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Последние матчи
Все
Козенца
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари

Козенца - Сампдория: обзор матча 15 сентября 2024

Козенца
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Сампдория
8' Т. Д'Орацио
51' Л. Стриццоло
48' Н. Иоанну
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Козенца - Сампдория
Матч завершен
Желтая карточка
Христос Курфалидис
90' +7
Замена
José Mauri ️️️️➡️️ Риккардо Черво
84'
83'
Желтая карточка
Лоренцо Венути
Желтая карточка
Michele Camporese
80'
Замена
Джакомо Риччи ️️️️➡️️ Томмазо Д'Орацио
76'
75'
Замена
Антонино ла Гумина ️️️️➡️️ Alessandro Bellemo
75'
Замена
Фабио Борини ️️️️➡️️ Nikola Sekulov
Замена
Христос Курфалидис ️️️️➡️️ Aldo Florenzi
69'
Замена
Мохамед Санко ️️️️➡️️ Симоне Маццокки
68'
ГОЛ! 2:1! Лука Стриццоло
51'
48'
ГОЛ! 1:1! Николас Иоанну
Пас отдал Лоренцо Венути
46'
Замена
Жерар Йепес ️️️️➡️️ Роналду Виейра
46'
Замена
Leonardo Benedetti ️️️️➡️️ Эбенезер Акинсанмиро
46'
Замена
Николас Иоанну ️️️️➡️️ Антонио Баррека
23'
Желтая карточка
Роналду Виейра
ГОЛ! 1:0! Томмазо Д'Орацио
8'
Желтая карточка
Симоне Маццокки
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К) ЛЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
6
Шарлис
ОП
28
Christian Kouan
ЦП
19
Риккардо Черво
ЛВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
10
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Сампдория
33
Марко Сильвестри
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
24
Бартош Берешиньски
(К) ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Роналду Виейра
ЦП
7
Alessandro Bellemo
ЦП
15
Эбенезер Акинсанмиро
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
84
Nikola Sekulov
ЦФ
Козенца
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
24
José Mauri
ЦП
9
Мохамед Санко
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Сампдория
1
Паоло Висмара
ВР
30
Никола Равалья
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
44
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
28
Жерар Йепес
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Микаи
11
Д'Орацио
55
Христов
23
Вентури
6
Шарлис
28
19
Черво
34
10
30
Маццокки
5
3-2-2-1-2
33
Сильвестри
24
Берешиньски
23
Депаоли
5
Риччо
18
Венути
3
Баррека
4
Виейра
7
15
Акинсанмиро
84
9
Кода
11
Д'Орацио
31
Риччи
31
Риччи
11
Д'Орацио
34
39
Курфалидис
39
Курфалидис
34
19
Черво
24
24
19
Черво
30
Маццокки
9
Санко
9
Санко
30
Маццокки
3
Баррека
44
Иоанну
44
Иоанну
3
Баррека
4
Виейра
28
Йепес
28
Йепес
4
Виейра
15
Акинсанмиро
80
80
15
Акинсанмиро
84
16
Борини
16
Борини
84
7
20
ла Гумина
20
ла Гумина
7
Остались в запасе
Козенца
Сампдория
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
1
Паоло Висмара
ВР
30
Никола Равалья
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Остались в запасе
1
Паоло Висмара
ВР
30
Никола Равалья
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Козенца - Сампдория
3
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
19
Офсайды
1
2
Количество передач
350
398
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Giuseppe Collu, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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