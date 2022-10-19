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Циттаделла
Катанцаро
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
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Последние матчи
Все
Циттаделла
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро

Циттаделла - Катанцаро: обзор матча 14 сентября 2024

Циттаделла
14.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
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Катанцаро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циттаделла - Катанцаро
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Якопо Петриччионе
Замена
Andrea Tessiore ️️️️➡️️ Francesco Amatucci
86'
Замена
Алессандро Сальви ️️️️➡️️ Edoardo Masciangelo
86'
86'
Замена
Мамаду Кулибали ️️️️➡️️ Пьетро Иеммелло
Желтая карточка
Маттео Анжели
79'
Замена
Claudio Cassano ️️️️➡️️ Mario Ravasio
78'
Желтая карточка
Francesco Amatucci
76'
63'
Замена
Демба Сек ️️️️➡️️ Маттиа Компаньон
63'
Замена
Filippo Pittarello ️️️️➡️️ Томмазо Бьяши
Замена
Jacopo Desogus ️️️️➡️️ Симоне Рабби
62'
Замена
Лука Пандольфи ️️️️➡️️ Federico Casolari
62'
50'
Желтая карточка
Marco Pompetti
46'
Замена
Марко Д'Алессандро ️️️️➡️️ Николо Бусо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
5
Federico Casolari
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
91
Mario Ravasio
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Катанцаро
4
Matias Antonini
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
6
Федерико Бонини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
7
Маттиа Компаньон
ЦП
21
Marco Pompetti
ЦП
45
Николо Бусо
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
92
Mario Situm
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К) ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Циттаделла
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
29
Akim Djibril
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
Катанцаро
1
Andrea Dini
ВР
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
80
Мамаду Кулибали
ЦП
24
Риккардо Пагано
ЦП
70
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Демба Сек
ПВ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
90
Filippo Pittarello
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
3-1-4-2
78
Маниеро
4
Анжели
32
24
Кариссони
26
Паван
23
Бранка
8
16
Вита
5
91
21
Рабби
3-1-2-5
4
23
6
Бонини
10
Петриччионе
7
Компаньон
21
45
Бусо
9
Иеммелло
22
92
28
Бьяши
32
2
Сальви
2
Сальви
32
8
18
18
8
21
Рабби
11
11
21
Рабби
5
7
Пандольфи
7
Пандольфи
5
91
10
10
91
9
Иеммелло
80
Кулибали
80
Кулибали
9
Иеммелло
45
Бусо
70
Д'Алессандро
70
Д'Алессандро
45
Бусо
7
Компаньон
29
Сек
29
Сек
7
Компаньон
28
Бьяши
90
90
28
Бьяши
Остались в запасе
Циттаделла
Катанцаро
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
1
Andrea Dini
ВР
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
24
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Остались в запасе
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrea Dini
ВР
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
24
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Винченцо Виварини
Статистика матча Циттаделла - Катанцаро
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
12
Офсайды
5
0
Количество передач
309
483
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани (Терамо)
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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