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Чезена
Модена
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
5
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
1
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Последние матчи
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Чезена
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена

Чезена - Модена: обзор матча 13 сентября 2024

Чезена
13.09.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Модена
39' С. Бастони
45+1' C. Shpendi (П)
28' П. Мендеш
55' G. Zaro
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чезена - Модена
Матч завершен
89'
Замена
Cristian Cauz ️️️️➡️️ Kleis Bozhanaj
Замена
Riccardo Chiarello ️️️️➡️️ Даниэле Доннарумма
89'
Замена
Raffaele Celia ️️️️➡️️ Симоне Бастони
89'
Замена
Сидней ван Хойдонк ️️️️➡️️ Cristian Shpendi
79'
Замена
Жозеф Сисей ️️️️➡️️ Emanuele Adamo
78'
67'
Замена
Antonio Pergreffi ️️️️➡️️ Педру Мендеш
Замена
Аугустус Каргбо ️️️️➡️️ Tommaso Berti
67'
65'
Красная карточка
Маттиа Кальдара
64'
Замена
Kleis Bozhanaj ️️️️➡️️ Джузеппе Казо
55'
ГОЛ! 2:2! Giovanni Zaro
Пас отдал Антонио Палумбо
49'
Желтая карточка
Антонио Палумбо
46'
Замена
Riyad Idrissi ️️️️➡️️ M. Cotali
46'
Замена
Fabio Abiuso ️️️️➡️️ Simone Santoro
ГОЛ с пенальти! 2:1! Cristian Shpendi
45' +1
ГОЛ! 1:1! Симоне Бастони
39'
32'
Желтая карточка
M. Cotali
28'
ГОЛ! 0:1! Педру Мендеш
Пас отдал Джузеппе Казо
Желтая карточка
Cristian Shpendi
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
(К) ЦЗ
35
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
17
Emanuele Adamo
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
9
Cristian Shpendi
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Модена
26
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
18
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
29
M. Cotali
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Fabio Gerli
(К) ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
10
Антонио Палумбо
ЦП
20
Джузеппе Казо
ЛВ
11
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
5
Леонардо Мендичино
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
27
Ibrahima Wade Papa
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Модена
1
Jacopo Sassi
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
27
Riyad Idrissi
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
90
Fabio Abiuso
ЦФ
3-5-2
1
7
Доннарумма
15
3
14
17
24
Мангравити
30
Бастони
35
Чало
23
Антонуччи
9
4-5-1-1
26
18
Ди Пардо
29
23
Кальдара
19
16
8
20
10
Палумбо
5
Баттистелла
20
Казо
11
Мендеш
30
Бастони
13
13
30
Бастони
7
Доннарумма
4
4
7
Доннарумма
17
11
Сисей
11
Сисей
17
14
10
Каргбо
10
Каргбо
14
9
18
ван Хойдонк
18
ван Хойдонк
9
11
Мендеш
4
4
11
Мендеш
33
33
20
Казо
21
21
20
Казо
29
27
27
29
8
90
90
8
Остались в запасе
Чезена
Модена
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
5
Леонардо Мендичино
ЦП
27
Ibrahima Wade Papa
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
Главный тренер
Микеле Миньяни
1
Jacopo Sassi
ВР
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
7
Edoardo Duca
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
5
Леонардо Мендичино
ЦП
27
Ibrahima Wade Papa
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
Остались в запасе
1
Jacopo Sassi
ВР
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
7
Edoardo Duca
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Чезена - Модена
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
526
358
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
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Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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