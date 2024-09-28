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Каррарезе
Сассуоло
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
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Последние матчи
Все
Каррарезе
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Каррарезе - Сассуоло: обзор матча 15 сентября 2024

Каррарезе
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
Сассуоло
77' С. Мулаттьери
90+4' К. Торстведт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Каррарезе - Сассуоло
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 0:2! Кристиан Торстведт
85'
Замена
Лука Липани ️️️️➡️️ Edoardo Iannoni
85'
Замена
Cas Odenthal ️️️️➡️️ Николас Пьерини
81'
Желтая карточка
Кристиан Вольпато
Замена
Giuseppe Panico ️️️️➡️️ Samuel Giovane
78'
Замена
Niccolò Belloni ️️️️➡️️ Manuel Cicconi
78'
77'
ГОЛ! 0:1! Самуэле Мулаттьери
Пас отдал Кристиан Вольпато
75'
Желтая карточка
Педро Мба Обьянг
73'
Замена
Педро Мба Обьянг ️️️️➡️️ Даниэль Болока
Замена
Хьортур Херманнссон ️️️️➡️️ Filippo Oliana
64'
62'
Замена
Кристиан Вольпато ️️️️➡️️ Арман Лорьенте
Замена
Леонардо Капецци ️️️️➡️️ Emanuele Zuelli
57'
Замена
Devid Eugene Bouah ️️️️➡️️ Simone Zanon
57'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каррарезе
1
Марко Блеве
ВР
6
Filippo Oliana
ЦЗ
3
Marco Imperiale
(К) ЦЗ
19
Лука Мариануччи
ЦЗ
20
Samuel Giovane
ЦП
11
Manuel Cicconi
ЦП
18
Nicolas Schiavi
ЦП
17
Emanuele Zuelli
ЦФ
72
Simone Zanon
ЦФ
32
Mattia Finotto
ЦФ
21
Mauro Coppolaro
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Сассуоло
31
Хорациу Молдован
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
20
Маттео Ловато
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Каррарезе
24
Никколо Кьорра
ВР
4
Юлиан Ильянес
ЦЗ
66
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Riccardo Palmieri
ЦП
77
Niccolò Belloni
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
28
Alessandro Capello
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
10
Giuseppe Panico
ЦФ
13
Devid Eugene Bouah
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
3-3-4
1
Блеве
6
3
19
Мариануччи
20
11
18
17
21
32
72
4-1-3-2
31
Молдован
20
Ловато
17
19
Романья
3
Доиг
11
Болока
45
Лорьенте
42
Торстведт
77
Пьерини
9
Мулаттьери
40
6
66
Херманнссон
66
Херманнссон
6
17
82
Капецци
82
Капецци
17
11
77
77
11
20
10
10
20
72
13
13
72
77
Пьерини
26
26
77
Пьерини
Пас
23
Тольян
23
Тольян
Пас
40
35
Липани
35
Липани
40
11
Болока
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
11
Болока
45
Лорьенте
7
Вольпато
7
Вольпато
45
Лорьенте
Остались в запасе
Каррарезе
Сассуоло
24
Никколо Кьорра
ВР
4
Юлиан Ильянес
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
28
Alessandro Capello
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
24
Никколо Кьорра
ВР
4
Юлиан Ильянес
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
28
Alessandro Capello
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
91
Flavio Russo
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Каррарезе - Сассуоло
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
386
553
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани (Рим)
Стадион:
Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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