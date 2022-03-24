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Брешиа
Фрозиноне
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
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Последние матчи
Все
Брешиа
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена

Брешиа - Фрозиноне: обзор матча 14 сентября 2024

Брешиа
14.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 5 тур
4 : 0
Матч завершен
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Фрозиноне
7' A. Matej Jurić
19' A. Matej Jurić
35' Д. Ольцер
83' Г. Мончини (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брешиа - Фрозиноне
Матч завершен
Замена
Riccardo Fogliata ️️️️➡️️ Джакомо Ольцер
84'
ГОЛ с пенальти! 4:0! Габриэле Мончини
83'
82'
Желтая карточка
Франческо Джелли
78'
Замена
Sergio Kalaj ️️️️➡️️ Gabriele Bracaglia
Замена
Patrick Amiamo Nuamah ️️️️➡️️ Николас Галацци
78'
Замена
Габриэле Мончини ️️️️➡️️ Ante Matej Jurić
77'
73'
Замена
Emanuele Pecorino ️️️️➡️️ Франк Тсаджут
64'
Замена
Isak Vural ️️️️➡️️ Антони Партипило
Замена
Lorenzo Dickmann ️️️️➡️️ Niccolò Corrado
59'
Замена
Massimo Bertagnoli ️️️️➡️️ Michele Besaggio
59'
57'
Красная карточка
Эбрима Дарбо
Желтая карточка
Michele Besaggio
53'
47'
Желтая карточка
Эбрима Дарбо
46'
Замена
Giuseppe Ambrosino ️️️️➡️️ Филиппо Дистефано
ГОЛ! 3:0! Джакомо Ольцер
Пас отдал Николас Галацци
35'
ГОЛ! 2:0! Ante Matej Jurić
Пас отдал Димитри Бизоли
19'
ГОЛ! 1:0! Ante Matej Jurić
Пас отдал Димитри Бизоли
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Лука Леццерини
ВР
25
Димитри Бизоли
(К) ЦЗ
15
Андреа Кистана
ЦЗ
27
Джакомо Ольцер
ЦП
19
Niccolò Corrado
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
23
Николас Галацци
АП
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
6
Matthias Verreth
ЦФ
18
Alexander Jallow
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Фрозиноне
13
Алессандро Соррентино
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
55
Эбрима Дарбо
ОП
14
Франческо Джелли
АП
70
Антони Партипило
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
24
Lorenzo Dickmann
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
2-3-1-4
1
Леццерини
25
Бизоли
15
Кистана
27
Ольцер
19
39
23
Галацци
7
28
18
6
3-3-2-2
13
Соррентино
79
30
Монтеризи
4
Бираски
20
Ойоно
55
Дарбо
3
Маркицца
70
Партипило
14
Джелли
28
Дистефано
74
Тсаджут
27
Ольцер
21
21
27
Ольцер
23
Галацци
20
20
23
Галацци
39
26
26
39
19
24
24
19
7
11
Мончини
11
Мончини
7
79
23
23
79
70
Партипило
8
8
70
Партипило
74
Тсаджут
90
90
74
Тсаджут
28
Дистефано
10
10
28
Дистефано
Остались в запасе
Брешиа
Фрозиноне
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
77
Хосе Мачин
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Фрозиноне
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
10
Офсайды
4
0
Количество передач
421
441
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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