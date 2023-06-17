«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»