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Специя
Чезена
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
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Последние матчи
Все
Специя
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена

Специя - Чезена: обзор матча 01 сентября 2024

Специя
01.09.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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Чезена
84' E. Soleri
90+11' Н. Бертола
5' T. Berti
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Специя - Чезена
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Николо Бертола
Пас отдал Сальваторе Эспозито
90' +11
90' +1
Замена
Жозеф Сисей ️️️️➡️️ Джакомо Чало
Замена
Diego Mascardi ️️️️➡️️ Мухамаду Сарр
89'
ГОЛ! 1:1! Edoardo Soleri
84'
79'
Замена
Matteo Francesconi ️️️️➡️️ Симоне Бастони
78'
Замена
Giuseppe Prestia ️️️️➡️️ Marco Curto
Желтая карточка
Петко Христов
76'
Замена
Диего Фальчинелли ️️️️➡️️ Pietro Candelari
72'
70'
Замена
Сидней ван Хойдонк ️️️️➡️️ Мирко Антонуччи
Замена
Edoardo Soleri ️️️️➡️️ Francesco Pio Esposito
66'
Замена
Лука Виньяли ️️️️➡️️ Пшемыслав Вишневски
63'
55'
Желтая карточка
Аугустус Каргбо
50'
Желтая карточка
Симоне Бастони
Желтая карточка
Николо Бертола
47'
Замена
Филиппо Бандинелли ️️️️➡️️ Адам Надь
46'
Замена
Франческо Кассата ️️️️➡️️ Giuseppe Aurelio
46'
Желтая карточка
Адам Надь
42'
5'
ГОЛ! 0:1! Tommaso Berti
Пас отдал Даниэле Доннарумма
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
55
Петко Христов
(К) ЦЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
15
Andrea Ciofi
(К) ЦЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
17
Emanuele Adamo
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
35
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
66
Стефано Гори
ВР
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
82
Halid Djankpata
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Чезена
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
20
Элайис Тавсан
ПВ
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-3-2-2
1
Сарр
77
Бертола
37
Матею
55
Христов
31
5
Эспозито
2
Вишневски
36
8
Надь
20
Ди Серио
9
3-5-2
1
15
3
7
Доннарумма
17
30
Бастони
35
Чало
14
24
Мангравити
23
Антонуччи
10
Каргбо
1
Сарр
12
12
1
Сарр
2
Вишневски
32
Виньяли
32
Виньяли
2
Вишневски
31
29
Кассата
29
Кассата
31
8
Надь
25
Бандинелли
25
Бандинелли
8
Надь
9
27
27
9
36
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
36
3
19
19
3
30
Бастони
70
70
30
Бастони
35
Чало
11
Сисей
11
Сисей
35
Чало
23
Антонуччи
18
ван Хойдонк
18
ван Хойдонк
23
Антонуччи
Остались в запасе
Специя
Чезена
66
Стефано Гори
ВР
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
82
Halid Djankpata
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
82
Halid Djankpata
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
5
Леонардо Мендичино
ЦП
20
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Специя - Чезена
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
24
17
Офсайды
0
1
Количество передач
376
450
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно (Болонья)
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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