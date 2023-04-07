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Новости команд
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Палермо
Козенца
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
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Последние матчи
Все
Палермо
Козенца
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Палермо - Козенца: обзор матча 01 сентября 2024

Палермо
01.09.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Козенца
80' Ф. Ди Мариано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палермо - Козенца
Матч завершен
89'
Замена
Лука Стриццоло ️️️️➡️️ Томмазо Д'Орацио
ГОЛ! 1:0! Франческо Ди Мариано
Пас отдал Роберто Инсинье
80'
79'
Желтая карточка
José Mauri
Замена
Франческо Ди Мариано ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
79'
75'
Замена
Симоне Маццокки ️️️️➡️️ Мохамед Санко
69'
Желтая карточка
Христос Курфалидис
Замена
Якопо Сегре ️️️️➡️️ Алексис Бли
68'
Замена
Тома Анри ️️️️➡️️ Маттео Луиджи Брунори
61'
Замена
Aljosa Vasic ️️️️➡️️ Филиппо Раноккья
61'
61'
Замена
José Mauri ️️️️➡️️ Aldo Florenzi
Желтая карточка
Салим Диаките
55'
46'
Замена
Христос Курфалидис ️️️️➡️️ Шарлис
Замена
Никколо Пьероцци ️️️️➡️️ Кристоффер Лунд
46'
31'
Желтая карточка
Андреа Христов
21'
Желтая карточка
Aldo Florenzi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
28
Алексис Бли
ОП
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
9
Маттео Луиджи Брунори
(К) ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К) ЛЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
6
Шарлис
ОП
28
Christian Kouan
ЦП
19
Риккардо Черво
ЛВ
9
Мохамед Санко
ЦФ
10
Tommaso Fumagalli
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
20
Тома Анри
ЦФ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Козенца
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
4-2-1-2-1
1
3
Лунд
43
Николау
32
Чеккарони
23
Диаките
28
Бли
6
Гомес
10
Раноккья
17
Ди Франческо
11
Инсинье
9
Брунори
3-1-1-1-4
1
Микаи
17
55
Христов
11
Д'Орацио
6
Шарлис
28
19
Черво
34
5
10
9
Санко
3
Лунд
27
Пьероцци
27
Пьероцци
3
Лунд
28
Бли
8
Сегре
8
Сегре
28
Бли
17
Ди Франческо
7
Ди Мариано
7
Ди Мариано
17
Ди Франческо
10
Раноккья
14
14
10
Раноккья
9
Брунори
20
Анри
20
Анри
9
Брунори
34
24
24
34
6
Шарлис
39
Курфалидис
39
Курфалидис
6
Шарлис
11
Д'Орацио
32
Стриццоло
32
Стриццоло
11
Д'Орацио
9
Санко
30
Маццокки
30
Маццокки
9
Санко
Остались в запасе
Палермо
Козенца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Остались в запасе
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Палермо - Козенца
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
8
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
377
359
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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