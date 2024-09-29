Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Фрозиноне
Юве Стабиа
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фрозиноне
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова

Фрозиноне - Юве Стабиа: обзор матча 01 сентября 2024

Фрозиноне
01.09.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Юве Стабиа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фрозиноне - Юве Стабиа
Матч завершен
90' +5
Замена
Marco Meli ️️️️➡️️ Leonardo Candellone
Желтая карточка
Хосе Мачин
90' +2
Замена
Хосе Мачин ️️️️➡️️ Давиде Бираски
90'
89'
Желтая карточка
Matteo Baldi
Желтая карточка
Риккардо Маркицца
86'
85'
Замена
Matteo Baldi ️️️️➡️️ Kevin Piscopo
83'
Вторая желтая
F. Folino
Желтая карточка
Эбрима Дарбо
72'
68'
Замена
Yuri Rocchetti ️️️️➡️️ Романо Флориани
67'
Замена
Андреа Адоранте ️️️️➡️️ Nicola Mosti
67'
Замена
Fabio Maistro ️️️️➡️️ Marco Bellich
Замена
Франк Тсаджут ️️️️➡️️ Emanuele Pecorino
61'
Замена
Антони Партипило ️️️️➡️️ Филиппо Дистефано
60'
59'
Желтая карточка
Marco Ruggero
56'
Желтая карточка
F. Folino
Красная карточка
Matteo Cichella
53'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
55
Эбрима Дарбо
ОП
64
Matteo Cichella
ЦП
14
Франческо Джелли
АП
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Юве Стабиа
20
Демба Тиам
ВР
6
Marco Bellich
ЦЗ
4
Marco Ruggero
ЦЗ
23
F. Folino
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
98
Nicola Mosti
ЦП
28
Cristian Andreoni
ЦП
55
Giuseppe Leone
ЦП
8
Davide Buglio
ЦФ
27
Leonardo Candellone
(К) ЦФ
11
Kevin Piscopo
ЦФ
Фрозиноне
13
Алессандро Соррентино
ВР
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
77
Хосе Мачин
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
70
Антони Партипило
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Юве Стабиа
3
Yuri Rocchetti
ЦЗ
13
Matteo Baldi
ЦЗ
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
14
Marco Meli
ЦП
37
Fabio Maistro
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
99
Enrico Piovanello
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Черофолини
3
Маркицца
4
Бираски
30
Монтеризи
20
Ойоно
55
Дарбо
64
14
Джелли
10
28
Дистефано
90
4-3-3
20
Тиам
15
Флориани
4
23
6
98
28
55
11
27
8
4
Бираски
77
Мачин
77
Мачин
4
Бираски
28
Дистефано
70
Партипило
70
Партипило
28
Дистефано
90
74
Тсаджут
74
Тсаджут
90
15
Флориани
3
3
15
Флориани
11
13
13
11
27
14
14
27
6
37
37
6
98
9
Адоранте
9
Адоранте
98
Остались в запасе
Фрозиноне
Юве Стабиа
13
Алессандро Соррентино
ВР
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
99
Enrico Piovanello
ЦФ
Остались в запасе
13
Алессандро Соррентино
ВР
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Остались в запасе
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
99
Enrico Piovanello
ЦФ
Статистика матча Фрозиноне - Юве Стабиа
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
23
Офсайды
2
3
Количество передач
435
406
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Bonacina, Italy
Стадион:
Бенито Стирпе
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+