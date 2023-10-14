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Сассуоло
Кремонезе
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
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Последние матчи
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Сассуоло
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Сассуоло - Кремонезе: обзор матча 31 августа 2024

Сассуоло
31.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
1 : 4
Матч завершен
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Кремонезе
31' L. Moro (П)
20' М. Насти
35' М. Коллоколо
43' Д. Йонсен
87' Л. Серникола
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сассуоло - Кремонезе
Матч завершен
89'
Замена
Яри Вандепутте ️️️️➡️️ Деннис Йонсен
87'
ГОЛ! 1:4! Леонардо Серникола
78'
Замена
Микеле Кастаньетти ️️️️➡️️ Жан Маер
66'
Желтая карточка
Валентин Антов
64'
Замена
Чарльз Пикель ️️️️➡️️ Франко Васкес
64'
Замена
Леонардо Серникола ️️️️➡️️ Лука Дзанимачча
64'
Замена
Мануэль Де Лука ️️️️➡️️ Марко Насти
Замена
Педро Мба Обьянг ️️️️➡️️ Luca Moro
62'
Желтая карточка
Филиппо Романья
59'
Замена
Эдоардо Пьераньоло ️️️️➡️️ Джош Доиг
53'
Замена
Самуэле Мулаттьери ️️️️➡️️ Жанис Антист
46'
Замена
Николас Пьерини ️️️️➡️️ Джастин Куми
46'
43'
ГОЛ! 1:3! Деннис Йонсен
Пас отдал Марко Насти
35'
ГОЛ! 1:2! Микеле Коллоколо
Пас отдал Деннис Йонсен
Желтая карточка
Даниэль Болока
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Luca Moro
31'
20'
ГОЛ! 0:1! Марко Насти
Пас отдал Деннис Йонсен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
55
Джастин Куми
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
24
Luca Moro
ЦФ
29
Фабрицио Калигара
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сассуоло
31
Хорациу Молдован
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Лука Д'Андреа
АП
77
Николас Пьерини
ЛВ
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Кремонезе
12
Francesco Tommasi
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
4-2-1-3
12
Саталино
3
Доиг
19
Романья
26
23
Тольян
55
Куми
11
Болока
42
Торстведт
28
Антист
29
Калигара
24
4-2-3-1
1
5
Раванелли
15
Бьянкетти
26
Антов
3
Куальята
37
Маер
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
20
Васкес
11
Йонсен
99
Насти
3
Доиг
15
Пьераньоло
15
Пьераньоло
3
Доиг
24
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
24
55
Куми
77
Пьерини
77
Пьерини
55
Куми
28
Антист
9
Мулаттьери
9
Мулаттьери
28
Антист
98
Дзанимачча
17
Серникола
17
Серникола
98
Дзанимачча
20
Васкес
6
Пикель
6
Пикель
20
Васкес
37
Маер
19
Кастаньетти
19
Кастаньетти
37
Маер
11
Йонсен
27
Вандепутте
27
Вандепутте
11
Йонсен
99
Насти
9
Де Лука
9
Де Лука
99
Насти
Остались в запасе
Сассуоло
Кремонезе
31
Хорациу Молдован
ВР
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
25
Лука Д'Андреа
АП
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
12
Francesco Tommasi
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
80
Тарик Мухаремович
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
25
Лука Д'Андреа
АП
40
Edoardo Iannoni
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Остались в запасе
12
Francesco Tommasi
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Сассуоло - Кремонезе
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Количество передач
424
440
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло (Пинероло)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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