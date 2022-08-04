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Пиза
Реджана 1919
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
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Последние матчи
Все
Пиза
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
1 : 3
15.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 3 тур
Реджана 1919
2 : 0
27.08.2024
Брешиа

Пиза - Реджана 1919: обзор матча 31 августа 2024

Пиза
31.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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Реджана 1919
22' М. Трамони
49' N. Bonfanti
77' А. Серсанти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пиза - Реджана 1919
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Orji Okwonkwo
85'
Замена
Лука Чигарини ️️️️➡️️ Седрик Гондо
85'
Замена
Лео Штулац ️️️️➡️️ Tobías Reinhart
Замена
Ян Млакар ️️️️➡️️ Маттео Трамони
78'
Замена
Адриан Рус ️️️️➡️️ Артуро Калабрези
78'
77'
ГОЛ! 2:1! Алессандро Серсанти
Пас отдал Matteo Maggio
70'
Замена
Giacomo Cavallini ️️️️➡️️ Lorenzo Libutti
Замена
Самуэле Ангори ️️️️➡️️ P. Beruatto
69'
Замена
Antonio Caracciolo ️️️️➡️️ Джованни Бонфанти
69'
Замена
Мальте Хойхольт ️️️️➡️️ Nicholas Bonfanti
65'
57'
Замена
Luca Vido ️️️️➡️️ Маноло Портанова
57'
Замена
Matteo Maggio ️️️️➡️️ Lorenzo Ignacchiti
56'
Желтая карточка
Tobías Reinhart
ГОЛ! 2:0! Nicholas Bonfanti
Пас отдал Артуро Калабрези
49'
ГОЛ! 1:0! Маттео Трамони
Пас отдал Мариуш Марин
22'
19'
Желтая карточка
Маноло Портанова
16'
Желтая карточка
Paolo Rozzio
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Мариуш Марин
(К) ЦП
11
Маттео Трамони
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
4
Paolo Rozzio
(К) ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
25
Lorenzo Ignacchiti
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
16
Tobías Reinhart
ЦП
30
Антонио Вергара
АП
90
Маноло Портанова
АП
11
Седрик Гондо
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Пиза
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
4
Antonio Caracciolo
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
37
Мехди Лери
ПВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
Реджана 1919
1
Edoardo Motta
ВР
99
Alex Sposito
ВР
24
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
44
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
6
Лео Штулац
ОП
39
Giacomo Cavallini
ЦП
27
Matteo Maggio
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
10
Luca Vido
ЦФ
3-1-1-5
47
Шемпер
33
Калабрези
94
Бонфанти
5
Канестрелли
6
Марин
11
Трамони
15
9
20
32
36
3-3-2-2
22
Барди
15
Фьямоцци
17
4
25
5
Серсанти
16
30
Вергара
90
Портанова
13
11
Гондо
20
3
Ангори
3
Ангори
20
33
Калабрези
17
Рус
17
Рус
33
Калабрези
94
Бонфанти
4
4
94
Бонфанти
9
8
Хойхольт
8
Хойхольт
9
11
Трамони
7
Млакар
7
Млакар
11
Трамони
16
6
Штулац
6
Штулац
16
17
39
39
17
25
27
27
25
11
Гондо
8
Чигарини
8
Чигарини
11
Гондо
90
Портанова
10
10
90
Портанова
Остались в запасе
Пиза
Реджана 1919
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
30
Alessandro Arena
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
37
Мехди Лери
ПВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
1
Edoardo Motta
ВР
99
Alex Sposito
ВР
24
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
44
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
30
Alessandro Arena
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
37
Мехди Лери
ПВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
Остались в запасе
1
Edoardo Motta
ВР
99
Alex Sposito
ВР
24
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
44
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
87
Яннис Нахуну
ЦЗ
18
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Пиза - Реджана 1919
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
17
12
Офсайды
1
3
Количество передач
274
515
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
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Информация о матче
Главный судья:
Simone Galipo, Italy
Стадион:
Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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