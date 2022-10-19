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Модена
Циттаделла
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
5
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
1
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
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Последние матчи
Все
Модена
Циттаделла
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза

Модена - Циттаделла: обзор матча 31 августа 2024

Модена
31.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Циттаделла
12' M. Ravasio
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Модена - Циттаделла
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Francesco Amatucci
Желтая карточка
Giovanni Zaro
86'
Замена
Edoardo Duca ️️️️➡️️ M. Cotali
83'
83'
Замена
S. Negro ️️️️➡️️ Симоне Бранка
83'
Замена
Federico Casolari ️️️️➡️️ Mario Ravasio
81'
Желтая карточка
Симоне Бранка
79'
Замена
Jacopo Desogus ️️️️➡️️ Алессио Вита
77'
Желтая карточка
Лука Маниеро
Замена
Kleis Bozhanaj ️️️️➡️️ Luca Magnino
69'
64'
Замена
Симоне Рабби ️️️️➡️️ Лука Пандольфи
Желтая карточка
Fabio Gerli
49'
46'
Замена
Франческо Д'Алессио ️️️️➡️️ Andrea Tessiore
Замена
Грегор Дефрель ️️️️➡️️ Fabio Abiuso
46'
Замена
Томас Баттистелла ️️️️➡️️ Simone Santoro
46'
Замена
Алессандро Ди Пардо ️️️️➡️️ Маттиа Кальдара
46'
Желтая карточка
Simone Santoro
45' +2
44'
Желтая карточка
Никола Паван
27'
Желтая карточка
Маттео Анжели
26'
Желтая карточка
Andrea Tessiore
12'
ГОЛ! 0:1! Mario Ravasio
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
26
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К) ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
11
Педру Мендеш
ЦФ
90
Fabio Abiuso
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
91
Mario Ravasio
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Модена
1
Jacopo Sassi
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
18
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Циттаделла
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
30
S. Negro
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
5
Federico Casolari
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
10
Claudio Cassano
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
4-3-3
26
29
4
23
Кальдара
19
10
Палумбо
16
8
6
90
11
Мендеш
3-1-4-2
78
Маниеро
24
Кариссони
4
Анжели
2
Сальви
26
Паван
23
Бранка
18
8
16
Вита
91
7
Пандольфи
23
Кальдара
18
Ди Пардо
18
Ди Пардо
23
Кальдара
8
5
Баттистелла
5
Баттистелла
8
29
7
7
29
6
21
21
6
90
92
Дефрель
92
Дефрель
90
23
Бранка
30
30
23
Бранка
91
5
5
91
18
19
Д'Алессио
19
Д'Алессио
18
7
Пандольфи
21
Рабби
21
Рабби
7
Пандольфи
16
Вита
11
11
16
Вита
Остались в запасе
Модена
Циттаделла
1
Jacopo Sassi
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
10
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
1
Jacopo Sassi
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
25
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
Остались в запасе
22
Edoardo Scquizzato
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
10
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Модена - Циттаделла
3
6
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
20
Офсайды
1
2
Количество передач
430
310
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
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Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Alberto Braglia, Modena
Италия. Серия В
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Текущие
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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