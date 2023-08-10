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Сампдория
Бари
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
0
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
8 февраля 2021, 20:35
8
Каррера мог возглавить «Бари»
7 октября 2018, 07:46
14
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Италия. Серия В, 7 тур
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1 : 3
29.09.2024
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Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
27.08.2024
Сассуоло

Сампдория - Бари: обзор матча 31 августа 2024

Сампдория
31.08.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Бари
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сампдория - Бари
Матч завершен
82'
Замена
Lorenzo Sgarbi ️️️️➡️️ Costantino Favasuli
Замена
Nikola Sekulov ️️️️➡️️ Массимо Кода
80'
66'
Замена
Карло Лулич ️️️️➡️️ Ахмад Бенали
64'
Желтая карточка
Сесар Фаллетти
63'
Замена
Джакомо Манцари ️️️️➡️️ Andrija Novakovich
Желтая карточка
Эбенезер Акинсанмиро
60'
Замена
Антонио Баррека ️️️️➡️️ Николас Иоанну
59'
Замена
Лоренцо Венути ️️️️➡️️ Фабио Депаоли
59'
Замена
Эбенезер Акинсанмиро ️️️️➡️️ Leonardo Benedetti
58'
53'
Желтая карточка
Valerio Mantovani
46'
Замена
N. Lella ️️️️➡️️ Маттиа Майта
46'
Замена
Сесар Фаллетти ️️️️➡️️ Raffaele Maiello
Желтая карточка
Николас Иоанну
45' +2
44'
Желтая карточка
Raffaele Maiello
Желтая карточка
Alessandro Bellemo
38'
33'
Пенальти не реализован Кевин Ласанья
Замена
Davide Veroli ️️️️➡️️ Мелле Меленстен
28'
16'
Желтая карточка
Ахмад Бенали
Красная карточка
Stipe Vulikić
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Паоло Висмара
ВР
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
44
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
24
Бартош Берешиньски
(К) ПЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
7
Alessandro Bellemo
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
10
Дженнаро Тутино
ЦФ
Бари
1
Борис Радунович
ВР
23
Франческо Викари
(К) ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
8
Ахмад Бенали
ЦП
4
Маттиа Майта
ЦП
27
Costantino Favasuli
ЦП
7
Андреа Оливери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
14
Пайтим Касами
ЦП
15
Эбенезер Акинсанмиро
АП
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
84
Nikola Sekulov
ЦФ
Бари
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
28
N. Lella
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Lorenzo Sgarbi
ЦФ
3-3-2-2
1
Висмара
31
44
Иоанну
6
Романьоли
23
Депаоли
17
Меленстен
24
Берешиньски
80
7
10
Тутино
9
Кода
2-4-1-3
1
Радунович
23
Викари
25
8
Бенали
4
Майта
27
17
7
Оливери
9
3
15
Ласанья
44
Иоанну
3
Баррека
3
Баррека
44
Иоанну
17
Меленстен
72
72
17
Меленстен
23
Депаоли
18
Венути
18
Венути
23
Депаоли
80
15
Акинсанмиро
15
Акинсанмиро
80
9
Кода
84
84
9
Кода
4
Майта
28
28
4
Майта
8
Бенали
26
Лулич
26
Лулич
8
Бенали
17
19
Фаллетти
19
Фаллетти
17
9
18
Манцари
18
Манцари
9
27
11
11
27
Остались в запасе
Сампдория
Бари
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
14
Пайтим Касами
ЦП
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
28
Жерар Йепес
ОП
4
Роналду Виейра
ЦП
14
Пайтим Касами
ЦП
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
33
Flavio De Giosa
ВР
22
Marco Pissardo
ВР
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сампдория - Бари
3
1
4
Всего ударов по воротам
8
25
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
278
426
Сейвы
7
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
1
13
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Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска (Неаполь)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
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- : -
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