«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера