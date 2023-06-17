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Козенца
Специя
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Козенца
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Козенца - Специя: обзор матча 28 августа 2024

Козенца
28.08.2024, среда, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Специя
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Козенца - Специя
Матч завершен
81'
Замена
Pietro Candelari ️️️️➡️️ Франческо Кассата
80'
Замена
Диего Фальчинелли ️️️️➡️️ Джузеппе Ди Серио
74'
Желтая карточка
Сальваторе Эспозито
71'
Замена
Филиппо Бандинелли ️️️️➡️️ Адам Надь
71'
Замена
Francesco Pio Esposito ️️️️➡️️ Edoardo Soleri
Замена
Andrea Rizzo Pinna ️️️️➡️️ Christian Kouan
71'
Замена
José Mauri ️️️️➡️️ Aldo Florenzi
70'
Замена
Мохамед Санко ️️️️➡️️ Симоне Маццокки
61'
Замена
Manuel Ricciardi ️️️️➡️️ Томмазо Д'Орацио
61'
52'
Желтая карточка
Франческо Кассата
Желтая карточка
Шарлис
50'
32'
Желтая карточка
Алеш Матею
18'
Замена
Лука Виньяли ️️️️➡️️ Сальваторе Элиа
Желтая карточка
Томмазо Д'Орацио
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К) ЛЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
6
Шарлис
ОП
28
Christian Kouan
ЦП
19
Риккардо Черво
ЛВ
5
Michele Camporese
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
10
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Адам Надь
ЦП
29
Франческо Кассата
(К) ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Козенца
12
Gabriele Baldi
ВР
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
9
Мохамед Санко
ЦФ
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Микаи
11
Д'Орацио
17
23
Вентури
6
Шарлис
28
19
Черво
5
10
30
Маццокки
34
4-1-2-1-2
1
Сарр
31
77
Бертола
2
Вишневски
37
Матею
5
Эспозито
8
Надь
29
Кассата
7
Элиа
20
Ди Серио
27
11
Д'Орацио
16
16
11
Д'Орацио
34
24
24
34
28
20
20
28
30
Маццокки
9
Санко
9
Санко
30
Маццокки
7
Элиа
32
Виньяли
32
Виньяли
7
Элиа
29
Кассата
36
36
29
Кассата
8
Надь
25
Бандинелли
25
Бандинелли
8
Надь
27
9
9
27
20
Ди Серио
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
20
Ди Серио
Остались в запасе
Козенца
Специя
12
Gabriele Baldi
ВР
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
12
Gabriele Baldi
ВР
22
Thomas Vettorel
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Козенца - Специя
2
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
397
240
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
63
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко (Чампино)
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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