«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»

Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд

«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче

«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А