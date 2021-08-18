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Чезена
Катанцаро
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
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Последние матчи
Все
Чезена
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро

Чезена - Катанцаро: обзор матча 28 августа 2024

Чезена
28.08.2024, среда, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Катанцаро
18' А. Каргбо
47' E. Adamo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чезена - Катанцаро
Матч завершен
Замена
Raffaele Celia ️️️️➡️️ Даниэле Доннарумма
90' +6
Замена
Жозеф Сисей ️️️️➡️️ Emanuele Adamo
90' +3
83'
Желтая карточка
Демба Сек
78'
Желтая карточка
Пьетро Иеммелло
74'
Замена
Томмазо Бьяши ️️️️➡️️ Filippo Pittarello
Желтая карточка
Marco Curto
69'
Замена
Matteo Francesconi ️️️️➡️️ Джакомо Чало
67'
Замена
Мирко Антонуччи ️️️️➡️️ Аугустус Каргбо
67'
60'
Замена
Демба Сек ️️️️➡️️ Andrea Ceresoli
Желтая карточка
Массимильяно Мангравити
59'
55'
Замена
Riccardo Turicchia ️️️️➡️️ Томмазо Кассандро
55'
Замена
Simone Pontisso ️️️️➡️️ Якопо Петриччионе
55'
Замена
Giovanni Volpe ️️️️➡️️ Риккардо Пагано
Желтая карточка
Джакомо Чало
50'
ГОЛ! 2:0! Emanuele Adamo
Пас отдал Аугустус Каргбо
47'
Желтая карточка
Аугустус Каргбо
45' +1
ГОЛ! 1:0! Аугустус Каргбо
Пас отдал Tommaso Berti
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
(К) ЦЗ
35
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
17
Emanuele Adamo
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
9
Cristian Shpendi
ЦФ
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Катанцаро
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
6
Федерико Бонини
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Marco Pompetti
ЦП
24
Риккардо Пагано
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
(К) ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
90
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Чезена
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
32
Gianmarco Castorri
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
92
Valentino Coveri
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Катанцаро
1
Andrea Dini
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
63
Giacint Rafele
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
29
Демба Сек
ПВ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
77
Giovanni Volpe
ЦФ
61
Karol Maiolo
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
3-5-2
1
7
Доннарумма
15
3
14
17
24
Мангравити
30
Бастони
35
Чало
10
Каргбо
9
3-3-2-3
6
Бонини
4
14
Скогнамилло
84
Кассандро
10
Петриччионе
27
21
24
Пагано
90
22
9
Иеммелло
7
Доннарумма
13
13
7
Доннарумма
35
Чало
70
70
35
Чало
17
11
Сисей
11
Сисей
17
10
Каргбо
23
Антонуччи
23
Антонуччи
10
Каргбо
84
Кассандро
3
3
84
Кассандро
10
Петриччионе
20
20
10
Петриччионе
27
29
Сек
29
Сек
27
90
28
Бьяши
28
Бьяши
90
24
Пагано
77
77
24
Пагано
Остались в запасе
Чезена
Катанцаро
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
32
Gianmarco Castorri
ЦП
92
Valentino Coveri
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
1
Andrea Dini
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
63
Giacint Rafele
ЦП
61
Karol Maiolo
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Остались в запасе
93
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
32
Gianmarco Castorri
ЦП
92
Valentino Coveri
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrea Dini
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
63
Giacint Rafele
ЦП
61
Karol Maiolo
ЦФ
45
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Главный тренер
Винченцо Виварини
Статистика матча Чезена - Катанцаро
4
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
11
Офсайды
3
1
Количество передач
307
593
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
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Информация о матче
Главный судья:
Giuseppe Collu, Italy
Стадион:
Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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