«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли

Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»

Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал