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Фрозиноне
Модена
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
5
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
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Фрозиноне
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена

Фрозиноне - Модена: обзор матча 27 августа 2024

Фрозиноне
27.08.2024, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Модена
59' Ф. Дистефано
90+3' Г. Дефрель
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фрозиноне - Модена
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 1:1! Грегор Дефрель
Пас отдал Томас Баттистелла
87'
Замена
Edoardo Duca ️️️️➡️️ Алессандро Ди Пардо
80'
Желтая карточка
Fabio Gerli
Замена
Хосе Мачин ️️️️➡️️ Марвин Чуни
77'
75'
Замена
Kleis Bozhanaj ️️️️➡️️ Маттиа Кальдара
Замена
Гиорги Квернадзе ️️️️➡️️ Фарес Геджемис
68'
Желтая карточка
Giuseppe Ambrosino
66'
63'
Замена
Ettore Gliozzi ️️️️➡️️ Simone Santoro
63'
Замена
Томас Баттистелла ️️️️➡️️ Педру Мендеш
ГОЛ! 1:0! Филиппо Дистефано
59'
Замена
Gabriele Bracaglia ️️️️➡️️ Иларио Монтеризи
53'
Замена
Isak Vural ️️️️➡️️ Эбрима Дарбо
53'
46'
Замена
Грегор Дефрель ️️️️➡️️ Fabio Abiuso
Замена
Филиппо Дистефано ️️️️➡️️ Антони Ойоно
46'
41'
Желтая карточка
Simone Santoro
23'
Желтая карточка
Маттиа Кальдара
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
55
Эбрима Дарбо
ОП
64
Matteo Cichella
ЦП
7
Фарес Геджемис
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Модена
26
Riccardo Gagno
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
29
M. Cotali
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
18
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
16
Fabio Gerli
(К) ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
10
Антонио Палумбо
ЦП
11
Педру Мендеш
ЦФ
90
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Фрозиноне
13
Алессандро Соррентино
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
77
Хосе Мачин
ЦП
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
99
Fallou Sene
ЦФ
Модена
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
27
Riyad Idrissi
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Черофолини
30
Монтеризи
4
Бираски
21
3
Маркицца
55
Дарбо
20
Ойоно
64
7
Геджемис
10
90
Чуни
3-2-3-2
26
31
Боттегин
18
Ди Пардо
19
23
Кальдара
29
16
8
10
Палумбо
90
11
Мендеш
30
Монтеризи
79
79
30
Монтеризи
90
Чуни
77
Мачин
77
Мачин
90
Чуни
55
Дарбо
8
8
55
Дарбо
7
Геджемис
17
Квернадзе
17
Квернадзе
7
Геджемис
20
Ойоно
28
Дистефано
28
Дистефано
20
Ойоно
11
Мендеш
5
Баттистелла
5
Баттистелла
11
Мендеш
18
Ди Пардо
7
7
18
Ди Пардо
23
Кальдара
21
21
23
Кальдара
8
9
9
8
90
92
Дефрель
92
Дефрель
90
Остались в запасе
Фрозиноне
Модена
13
Алессандро Соррентино
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
99
Fallou Sene
ЦФ
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
13
Алессандро Соррентино
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
16
Лука Гарритано
АП
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
99
Fallou Sene
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacopo Sassi
ВР
78
Fabrizio Bagheria
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
27
Riyad Idrissi
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Фрозиноне - Модена
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
15
17
Офсайды
0
4
Количество передач
413
431
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Бенито Стирпе
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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