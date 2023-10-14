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Новости команд
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Кремонезе
Палермо
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
Все
Кремонезе
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Кремонезе - Палермо: обзор матча 27 августа 2024

Кремонезе
27.08.2024, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Палермо
76' Р. Инсинье
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кремонезе - Палермо
Матч завершен
Желтая карточка
Томмазо Барбиери
90' +4
85'
Замена
Райян Банийя ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
Замена
Мануэль Де Лука ️️️️➡️️ Леонардо Серникола
85'
80'
Желтая карточка
Пьетро Чеккарони
Замена
Федерико Бонаццоли ️️️️➡️️ Франко Васкес
78'
76'
ГОЛ! 0:1! Роберто Инсинье
Пас отдал Федерико Ди Франческо
Замена
Деннис Йонсен ️️️️➡️️ Яри Вандепутте
70'
70'
Замена
Маттео Луиджи Брунори ️️️️➡️️ Тома Анри
70'
Замена
Роберто Инсинье ️️️️➡️️ Франческо Ди Мариано
Замена
Томмазо Барбиери ️️️️➡️️ Лука Дзанимачча
70'
Замена
Марко Насти ️️️️➡️️ Франк Тсаджут
69'
58'
Замена
Салим Диаките ️️️️➡️️ Никколо Пьероцци
58'
Замена
Валерио Верре ️️️️➡️️ Филиппо Раноккья
47'
Желтая карточка
Федерико Ди Франческо
22'
Желтая карточка
Алексис Бли
Желтая карточка
Яри Вандепутте
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
20
Франко Васкес
АП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Алексис Бли
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Франческо Ди Мариано
(К) ЛВ
20
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
99
Марко Насти
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Райян Банийя
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
11
Роберто Инсинье
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
9
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
4-2-3-1
1
17
Серникола
44
Лочошвили
26
Антов
15
Бьянкетти
18
Коллоколо
37
Маер
27
Вандепутте
20
Васкес
98
Дзанимачча
74
Тсаджут
4-2-1-2-1
1
27
Пьероцци
43
Николау
32
Чеккарони
3
Лунд
6
Гомес
28
Бли
10
Раноккья
17
Ди Франческо
7
Ди Мариано
20
Анри
98
Дзанимачча
4
Барбиери
4
Барбиери
98
Дзанимачча
27
Вандепутте
11
Йонсен
11
Йонсен
27
Вандепутте
20
Васкес
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
20
Васкес
17
Серникола
9
Де Лука
9
Де Лука
17
Серникола
74
Тсаджут
99
Насти
99
Насти
74
Тсаджут
17
Ди Франческо
4
Банийя
4
Банийя
17
Ди Франческо
27
Пьероцци
23
Диаките
23
Диаките
27
Пьероцци
10
Раноккья
26
Верре
26
Верре
10
Раноккья
7
Ди Мариано
11
Инсинье
11
Инсинье
7
Ди Мариано
20
Анри
9
Брунори
9
Брунори
20
Анри
Остались в запасе
Кремонезе
Палермо
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кремонезе - Палермо
2
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
22
14
Офсайды
1
0
Количество передач
558
312
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Fourneau, Italy
Стадион:
Джованни Зини
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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