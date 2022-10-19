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Циттаделла
Пиза
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
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Последние матчи
Все
Циттаделла
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919

Циттаделла - Пиза: обзор матча 27 августа 2024

Циттаделла
27.08.2024, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Пиза
25' А. Вита
8' A. Arena
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циттаделла - Пиза
Матч завершен
Желтая карточка
Jacopo Desogus
90' +4
87'
Замена
Gabriele Piccinini ️️️️➡️️ Мехди Лери
Замена
Francesco Amatucci ️️️️➡️️ Алессио Вита
76'
75'
Замена
Idrissa Toure ️️️️➡️️ Nicholas Bonfanti
Замена
Jacopo Desogus ️️️️➡️️ Симоне Рабби
71'
Желтая карточка
Edoardo Masciangelo
67'
Замена
Лука Пандольфи ️️️️➡️️ Mario Ravasio
63'
Замена
Andrea Tessiore ️️️️➡️️ Claudio Cassano
62'
61'
Замена
Stefano Moreo ️️️️➡️️ Alessandro Arena
60'
Замена
P. Beruatto ️️️️➡️️ Самуэле Ангори
60'
Замена
Маттео Трамони ️️️️➡️️ Эмануэл Вигнато
59'
Желтая карточка
Эмануэл Вигнато
Желтая карточка
Алессио Вита
52'
Замена
Алессандро Сальви ️️️️➡️️ Edoardo Sottini
46'
Желтая карточка
Edoardo Sottini
27'
ГОЛ! 1:1! Алессио Вита
Пас отдал Лоренцо Кариссони
25'
8'
ГОЛ! 0:1! Alessandro Arena
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
36
Эльхан Кастрати
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
5
Federico Casolari
ЦП
91
Mario Ravasio
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
37
Мехди Лери
ПВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Циттаделла
22
Edoardo Scquizzato
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
31
Alessandro De Luca
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
8
Francesco Amatucci
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
11
Маттео Трамони
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
4-3-3
36
Кастрати
4
Анжели
6
32
24
Кариссони
16
Вита
23
Бранка
5
21
Рабби
10
91
4-3-2-1
47
Шемпер
94
Бонфанти
4
5
Канестрелли
3
Ангори
8
Хойхольт
6
Марин
30
10
Вигнато
37
Лери
9
6
2
Сальви
2
Сальви
6
16
Вита
8
8
16
Вита
10
18
18
10
91
7
Пандольфи
7
Пандольфи
91
21
Рабби
11
11
21
Рабби
10
Вигнато
11
Трамони
11
Трамони
10
Вигнато
37
Лери
36
36
37
Лери
30
32
32
30
9
15
15
9
3
Ангори
20
20
3
Ангори
Остались в запасе
Циттаделла
Пиза
22
Edoardo Scquizzato
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
31
Alessandro De Luca
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
30
S. Negro
ЦЗ
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
22
Edoardo Scquizzato
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
31
Alessandro De Luca
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
30
S. Negro
ЦЗ
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Циттаделла - Пиза
4
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
16
Офсайды
2
0
Количество передач
423
374
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Ruben Arena, Italy
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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