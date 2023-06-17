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Новости команд
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Специя
Фрозиноне
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
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Последние матчи
Все
Специя
Фрозиноне
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена

Специя - Фрозиноне: обзор матча 24 августа 2024

Специя
24.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Фрозиноне
75' С. Эспозито (П)
90+2' G. Aurelio
38' М. Чуни
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Специя - Фрозиноне
Матч завершен
Желтая карточка
Edoardo Soleri
90' +8
90' +8
Желтая карточка
Лука Гарритано
90' +7
Желтая карточка
Иларио Монтеризи
ГОЛ! 2:1! Giuseppe Aurelio
Пас отдал Петко Христов
90' +2
90' +2
Замена
Gabriele Bracaglia ️️️️➡️️ Антони Ойоно
Замена
Франческо Кассата ️️️️➡️️ Адам Надь
87'
Замена
Giuseppe Aurelio ️️️️➡️️ Лука Виньяли
82'
Замена
Джузеппе Ди Серио ️️️️➡️️ Francesco Pio Esposito
82'
78'
Замена
Гиорги Квернадзе ️️️️➡️️ Giuseppe Ambrosino
78'
Замена
Emanuele Pecorino ️️️️➡️️ Марвин Чуни
ГОЛ с пенальти! 1:1! Сальваторе Эспозито
75'
73'
Желтая карточка
Микеле Черофолини
68'
Замена
Филиппо Дистефано ️️️️➡️️ Фарес Геджемис
68'
Замена
Лука Гарритано ️️️️➡️️ Эбрима Дарбо
Замена
Edoardo Soleri ️️️️➡️️ Диего Фальчинелли
61'
Замена
Pietro Candelari ️️️️➡️️ Филиппо Бандинелли
61'
57'
Желтая карточка
Антони Ойоно
50'
Желтая карточка
Jérémy Oyono
38'
ГОЛ! 0:1! Марвин Чуни
Пас отдал Эбрима Дарбо
34'
Желтая карточка
Давиде Бираски
Желтая карточка
Николо Бертола
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
55
Петко Христов
(К) ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Адам Надь
ЦП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
55
Эбрима Дарбо
ОП
64
Matteo Cichella
ЦП
7
Фарес Геджемис
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Специя
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
27
Edoardo Soleri
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
77
Alessandro Selvini
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сарр
55
Христов
37
Матею
77
Бертола
32
Виньяли
5
Эспозито
8
Надь
25
Бандинелли
7
Элиа
9
11
Фальчинелли
3-3-1-1-2
31
Черофолини
30
Монтеризи
21
4
Бираски
20
Ойоно
55
Дарбо
3
Маркицца
64
7
Геджемис
10
90
Чуни
32
Виньяли
31
31
32
Виньяли
8
Надь
29
Кассата
29
Кассата
8
Надь
25
Бандинелли
36
36
25
Бандинелли
11
Фальчинелли
27
27
11
Фальчинелли
9
20
Ди Серио
20
Ди Серио
9
20
Ойоно
79
79
20
Ойоно
55
Дарбо
16
Гарритано
16
Гарритано
55
Дарбо
10
17
Квернадзе
17
Квернадзе
10
90
Чуни
90
90
90
Чуни
7
Геджемис
28
Дистефано
28
Дистефано
7
Геджемис
Остались в запасе
Специя
Фрозиноне
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
99
Fallou Sene
ЦФ
77
Alessandro Selvini
ЦФ
Остались в запасе
12
Diego Mascardi
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
99
Fallou Sene
ЦФ
77
Alessandro Selvini
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Специя - Фрозиноне
2
6
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
7
Нарушения
20
21
Офсайды
1
1
Количество передач
344
323
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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