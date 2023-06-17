«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024