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Сассуоло
Чезена
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
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Сассуоло
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена

Сассуоло - Чезена: обзор матча 24 августа 2024

Сассуоло
24.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чезена
34' Ж. Антист
53' M. Curto
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сассуоло - Чезена
Матч завершен
Желтая карточка
Даниэль Болока
90' +4
85'
Замена
Matteo Francesconi ️️️️➡️️ Tommaso Berti
85'
Замена
Raffaele Celia ️️️️➡️️ Даниэле Доннарумма
Замена
Лука Липани ️️️️➡️️ Джастин Куми
84'
80'
Желтая карточка
Tommaso Berti
79'
Замена
Matteo Piacentini ️️️️➡️️ Marco Curto
Замена
Филиппо Миссори ️️️️➡️️ Жанис Антист
79'
Замена
Педро Мба Обьянг ️️️️➡️️ Фабрицио Калигара
78'
Желтая карточка
Жанис Антист
74'
72'
Замена
Мирко Антонуччи ️️️️➡️️ Джакомо Чало
72'
Замена
Emanuele Adamo ️️️️➡️️ Жозеф Сисей
53'
ГОЛ! 1:1! Marco Curto
Пас отдал Даниэле Доннарумма
Желтая карточка
Cas Odenthal
36'
ГОЛ! 1:0! Жанис Антист
Пас отдал Самуэле Мулаттьери
34'
10'
Желтая карточка
Marco Curto
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
(К) ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
55
Джастин Куми
ЦП
14
Недим Байрами
АП
29
Фабрицио Калигара
ЦФ
28
Жанис Антист
ЦФ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
15
Andrea Ciofi
(К) ЦЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
30
Симоне Бастони
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
35
Джакомо Чало
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
20
Маттео Ловато
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
21
Kevin Leone
ЦП
18
Borna Knezović
ЦП
92
Kevin Bruno
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
91
Flavio Russo
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
70
Matteo Francesconi
ЦП
17
Emanuele Adamo
ЦП
92
Valentino Coveri
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-2-1-3
12
Саталино
3
Доиг
26
17
19
Романья
11
Болока
55
Куми
14
Байрами
9
Мулаттьери
28
Антист
29
Калигара
3-4-1-2
1
15
3
7
Доннарумма
24
Мангравити
14
35
Чало
30
Бастони
11
Сисей
9
10
Каргбо
Пас
20
Ловато
20
Ловато
Пас
28
Антист
2
Миссори
2
Миссори
28
Антист
55
Куми
35
Липани
35
Липани
55
Куми
29
Калигара
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
29
Калигара
7
Доннарумма
13
13
7
Доннарумма
3
26
26
3
14
70
70
14
11
Сисей
17
17
11
Сисей
35
Чало
23
Антонуччи
23
Антонуччи
35
Чало
Остались в запасе
Сассуоло
Чезена
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
21
Kevin Leone
ЦП
18
Borna Knezović
ЦП
92
Kevin Bruno
ЦП
91
Flavio Russo
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
92
Valentino Coveri
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
21
Kevin Leone
ЦП
18
Borna Knezović
ЦП
92
Kevin Bruno
ЦП
91
Flavio Russo
ЦФ
24
Luca Moro
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
92
Valentino Coveri
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Сассуоло - Чезена
3
2
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
350
586
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Читта дель Триколоре
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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